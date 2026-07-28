サイード・エル・マラを巡るBVBの争奪戦が激化、ロタール・マテウスも参戦へ

「エル・マラはドルトムントに行きたがっている」と、マテウスは自身のSkyコラムに記した。「本人はそこまではっきり口にしていないのかもしれない。だが、もちろんケルンで下位3分の1を避ける戦いをするよりも、チャンピオンズリーグやCL上位の座を争う方が魅力的だ」





また、代表入りへの野心という観点から見ても、マテウスは19歳の左ウイングがBVBへ移籍することは理にかなっていると考えている。「新たに代表監督に就任したユルゲン・クロップにアピールするには、何よりも国際試合が重要になる。ドルトムントへの移籍が実現すれば、エル・マラは大きな一歩を踏み出せる可能性がある。ケルンでのプレーぶりによって、彼がその段階にあることは示されている」

ここ数日、エル・マラを巡る争奪戦は激しさを増していた。複数の報道によると、選手本人は移籍希望を伝えているという。現在は両クラブが移籍金を巡って駆け引きを続けている。ケルンは5000万ユーロを要求しているとされる。 「それは非常に大きな金額だ。実質的にアデイェミ2人分だ」と、マテウスは評した。カリム・アデイェミは数日前、2200万ユーロでFCバルセロナに移籍した。

ローマも争奪戦に参戦

「ドルトムントにも限界はある」と、マテウスは説明した。「だが、誰もが市場を知っており、誰もがそのルールを知っている。少なくとも4000万ユーロ前後の移籍金であれば、交渉のテーブルにつくには十分だと思う」 現時点でのドルトムントの最高額オファーもこのレンジにあるとされており、言うまでもなくボーナス込みだ。BVBのスポーツディレクター、オレ・ブックは週末、フォルトゥナ・デュッセルドルフとのテストマッチで1-2の敗戦を喫した際、こうした金額の話について「誤情報があまりにも多い」と語っていた。

一方、ローマはエル・マラの獲得に向けて4000万ユーロを大きく上回る額を投じる用意があるとみられている。過去には複数のプレミアリーグクラブとも継続的に結び付けられてきた。エル・マラとケルンの契約は2030年まで残っている。



