Sport1の情報によると、ライプツィヒ首脳陣は1.FCケルンの攻撃的選手の移籍に向けて、クラブ内で定めた移籍金の上限を超えることを検討している。

それによれば、RBでは通常、1人の選手に対して5000万ユーロを超える移籍金は支払わないという原則があるものの、エル・マラについてはザクセン側が例外を設ける構えだという。

その理由は主に、レアル・マドリーへ移籍したヤン・ディオマンデの後釜をライプツィヒが早急に探している点にある。当初、RB首脳はホッフェンハイムのフィスニク・アスラニをコートジボワール代表FWの理想的な後継者として候補に挙げていたが、コソボ代表選手がメディカルチェックを通過できなかったため、獲得を見送った。

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ライプツィヒはサイド・エル・マラに対して、ケルンが求める移籍金を提示するのか？

月曜日にはSport Bildが、ライプツィヒがエル・マラに真剣な関心を示しており、さらに1.FCケルンの途方もない要求額を満たす用意もあると報じていた。それによれば、RBはケルンに対し、総額6000万ユーロのオファーを提示する計画だという。

“エフツェー”が移籍の最低条件として設定している基本移籍金は5000万ユーロで、比較的容易に達成可能なボーナスによってさらに500万ユーロが上乗せされるという。さらに「並外れた成功」を収めた場合には、最終的に追加で500万ユーロが発生する。

ケルンが今夏のうちにエル・マラの取引を成立させることに、そもそもどこまで関心を持っているのかは不透明だ。FCのスカッドプランナー、トーマス・ケスラーは最近、ドルトムントの撤退を受けて19歳が残留すると見ていることをのぞかせていた。「彼に悲しさは見られない。私は彼とほぼ毎日やり取りしていて、この件についてとても率直に話している。彼のうちのユニフォームの着こなし方を見れば、1.FCケルンの選手であることを本当に誇りに思っている」

ただ、Bildによると、移籍に関する期限は設けられていないという。シーズン開幕が近づく中、ライプツィヒとしても早期の合意を目指しており、とりわけ新監督のマルティン・デミチェリスがさらなる補強を強く求めているようだ。