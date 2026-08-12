シュポルト・ビルトの情報によると、白羽の矢が立ったのはマルセル・レグラだ。ケルンで空く可能性のある登録枠を埋める存在として見込まれている。

同報道によれば、スポーツ責任者トーマス・ケスラーはすでに選手側と今後の協力に向けた具体的な話し合いを行っており、所属元のザグウェンビェ・ルビンとも直接接触しているという。ポーランド出身の19歳の逸材には移籍金として800万ユーロが必要とされており、実現すればレグラはケルン史上3番目に高額な補強となる。上にはジョン・コルドバ（1700万ユーロ、2017/18にマインツ05から）と、クラブの象徴ルーカス・ポドルスキ（1000万ユーロ、2009/10にバイエルン・ミュンヘンから）だけがいる。

ケルンにとって、この高額移籍を成立させるにはエル・マラの売却が不可欠だ。したがってケスラーは、複数メディアの一致した報道によれば再びオファーを引き上げたとされるドルトムントとの最終合意を待たなければならない。

サイド・エル・マラはBVBの新たなクラブレコード移籍になるのか？

新たなオファー額は固定額5000万ユーロに加えてボーナスになるとみられており、現時点ではこれでFCの高額要求を満たすことになる。これによりエル・マラはBVBの新たなクラブレコード移籍となり、ウスマン・デンベレ（3500万ユーロ、2016年にスタッド・レンヌから）を上回ることになる。シュポルト・ビルトの情報によれば、この巨額投資はドイツU-21代表に選ばれている同選手に見込まれる将来的な価値上昇にも基づいている。

一方、ケルンの獲得候補とされるレグラには、BVBとのやや奇妙なつながりもある。meczyki.plが8月上旬に報じたところによれば、ドルトムントもこのティーンエイジャーの獲得に関心を示していたという。同クラブはこの事実をポーランドのスポーツポータルに認めたとも伝えられた。ただ、現在のドルトムントはエル・マラに完全に焦点を当てており、そのうえ同選手とは契約条件について以前から合意に達しているともされている。

レグラは主に攻撃的MFを主戦場としており、エル・マラとは対照的にウイングよりも中央でのプレーを好む。昨季はザグウェンビェ・ルビンで32試合に出場し、12得点関与を記録した。ポーランド1部リーグ（エクストラクラサ）の始まったばかりの今季も、すでに1得点を挙げている。

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