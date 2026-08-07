フランス紙L'Equipeの報道によると、18歳の攻撃的タレントを巡る争奪戦で、ドルトムントとレッズが有力候補として浮上しているという。

選手本人もパリからの退団に前向きな姿勢を示しているようだ。というのも、フランス王者の前線は質の高い選手層を誇っており、来季の出場機会はかなり限られる可能性が高いからだ。

すでに昨季、ムバイェはルイス・エンリケ監督の下でもっと大きな役割を担いたいと考えていたが、29試合のシーズン出場のほとんどはベンチスタートからの途中出場だった。L'Equipeによれば、18歳の同選手は定期的に出場機会を得られるクラブへの移籍を望んでいるという。PSGでは状況がすぐに好転する見込みはないと見ている。

エンリケ監督とスポーツディレクターのルイス・カンポスは、個別の話し合いの場で、移籍がすべての当事者にとって最善の解決策となる可能性があることをムバイェに説明したとも伝えられている。レンタル移籍も完全移籍も可能だという。PSGとの契約は2028年まで残っている。

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BVBはムバイェをエル・マラの代替案と見ている模様

一方で、関心を示すクラブは少なくないようだ。BVBとリヴァプールに加え、RBライプツィヒ、バイヤー04レヴァークーゼン、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラ、チェルシーもこのセネガル人ウインガーについて問い合わせを行ったとされている。

BVBの関心も以前から伝えられている。約3週間前にはファブリツィオ・ロマーノが初めて、ドルトムントがこの18歳に注目していると報じていた。

つい最近、BVBはKRCヘンクからコンスタンティノス・カレツァスの獲得をまとめたが、スポーツ部門取締役のラース・リッケンは、これで今夏のBVBの補強活動が必ずしも終了したわけではないと明かしていた。とりわけFWセルー・ギラシの退団があった場合には、攻撃陣にさらに新戦力が加わる可能性がある。ケルンのザイド・エル・マラがその最有力候補とみられている。

このドイツの傑出した才能の獲得は、BVBにとってムバイェよりも明らかに優先順位が高い。Bildは最近、BVBが今後数日以内にエル・マラを巡る移籍交渉で全力に出て、自らの許容範囲を超えるオファーを提示する見込みだと報じた。 ケルンとの交渉が不調に終わった場合、ムバイェは理にかなった代替案になるかもしれない。BVBが両方のウインガーを獲得することは、資金面から不可能だ。

ムバイェは、前回のワールドカップでアメリカ、カナダ、メキシコで行われたセネガルの全4試合に出場した。初戦のグループステージ、フランス戦で唯一の大会得点を決めている。