サイモン・ミグノレットは38歳で、今シーズン限りで現役を引退することを発表した。リヴァプールで6シーズンプレーしたこのゴールキーパーは、キャリア通算で755試合に出場した。

19歳の時、このゴールキーパーはベルギーのシント＝トゥルイデンでデビューを果たした。ミグノレットはそこで4シーズンプレーした後、250万ユーロでプレミアリーグへ移籍した。

サンダーランドで2シーズンを過ごした後、ミニョレは1000万ユーロという高額移籍金でリヴァプールへ移籍した。彼は「ザ・レッズ」で最終的に204試合に出場した。2019年にはリヴァプールでチャンピオンズリーグを制覇し、これは彼のキャリアにおけるハイライトの一つとなっている。

リヴァプール退団後、このゴールキーパーはベルギーに戻り、クラブ・ブルージュと契約した。そこで過去7シーズンにわたり、4度のリーグ優勝と1度のカップ戦優勝という主要タイトルを獲得した成功期において、チームの要として成長した。さらに個人としてはゴールデンシュー賞を受賞し、ベルギーの最優秀ゴールキーパーに5度選出された。

代表選手としては、長らくティボ・クルトワの陰に隠れていました。11年間で、ミニョレは「レッドデビルズ」として35試合の代表戦に出場しました。

このゴールキーパーは、サッカー界から完全に姿を消すわけではない。ベルギーサッカー協会に加わり、「レッドデビルズ」のスポーツ部門で管理職を務めることになる。