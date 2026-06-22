サイバリやバルセロナのスター選手に続き、アル・クヌースが将来を決める重要な一歩を踏み出した。

ドイツの報道によると、2026年ワールドカップ（米国・カナダ・メキシコ共催）に出場中のモロッコ代表でシュトゥットガルト所属ビラル・アル・クヌス（22）の将来に変化が生じる可能性がある。

ドイツ紙ビルトは「22歳のモロッコ代表でシュトゥットガルト所属ビラル・アル・クヌスが代理人を変更し、残留か移籍かで騒動が起きている。専門家は、クラブが引き止めようとしても移籍への布石と見る」と伝えた。

新代理人はフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）やヴィクトル・ギョキレス（アーセナル）、バイエルン移籍が噂される同胞イスマイル・サイバリも手がける「HCMスポーツ・マネジメント」だ。

現時点では正式オファーはないが、新代理人はすでに市場を模索しているという。

この動きは、クヌスがW杯でモロッコ代表として活躍している最中に表面化した。ブラジル戦（1-1）とスコットランド戦（1-0）では特に目立ち、この調子が続けばビッグクラブの関心が高まる可能性もある。

『ビルト』は「シュトゥットガルトは昨年5月、レスター・シティから1800万ユーロ（レンタル料300万ユーロ別途）で買い取ったばかりであり、来季も戦力として計算している」と伝えた。 現在の活躍を考えると移籍金は割安で、2030年までの契約に違約金条項がないため、クラブは交渉で有利だ」と結んだ。

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