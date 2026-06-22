ドイツの報道によると、2026年ワールドカップ（米国・カナダ・メキシコ共催）に出場中のモロッコ代表でシュトゥットガルト所属ビラル・アル・クヌス（22）の将来に変化が生じる可能性がある。

ドイツ紙ビルトは「22歳のモロッコ代表でシュトゥットガルト所属ビラル・アル・クヌスが代理人変更により、クラブでの将来が不透明になった。専門家は、クラブが引き止めようとしても移籍への布石と解釈している」と報じた。

新代理人はフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）やヴィクトル・ギョキレス（アーセナル）、バイエルン移籍が噂される同胞イスマイル・サイバリも手がける「HCMスポーツ・マネジメント」だ。

現時点では正式オファーはないが、新代理人はすでに市場を模索しているという。

この動きは、クヌスがW杯でモロッコ代表として活躍している最中に表面化した。ブラジル戦（1-1）とスコットランド戦（1-0）で存在感を示しており、この調子が続けばビッグクラブの関心が高まる可能性もある。

ビルト紙は「シュトゥットガルトは昨年5月、レスター・シティからのレンタル料300万ユーロを含め1800万ユーロで買い取ったばかり。来季も戦力として計算しており、放出す考えはない」と伝えた。 現在の活躍を考えると移籍金は割安で、2030年までの契約に違約金条項がないため、クラブは交渉で優位に立てるとしている。

