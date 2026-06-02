サイバリはモロッコ代表のユニフォームでバイエルン・ミュンヘンに実力を示した

火曜日の親善試合でモロッコ代表はマダガスカルを4-0で下し、イスマエル・サイバリが2得点を挙げてチームに貢献した。バイエルン・ミュンヘンが獲得を狙う攻撃的MFは、前半にコーナーキックと相手のミスから連続でネットを揺らした。

4分にはCKからファーサイドに飛び込み、完璧なヘディングで先制。25分には相手DFのミスを突いて至近距離から追加点を決めた。

ハーフタイムにウアビ監督はサイバリを交代。ワールドカップを前にホームチームは計6人、後半半ばにはサラ・エディンも交代した。

後半もモロッコが支配し、78分にはスフィアン・ラヒミがPKで追加点。直後にマダガスカルDFエル・ハダリ・ラヘリニアナが退場し、87分には途中出場のアユブ・エル・カアビがリバウンドを押し込んで4-0とした。

移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バイエルンと交渉中。PSVがいくら獲得できるかは不明で、2029年半ばまで契約が残るサイバリには5000万ユーロの提示も噂される。

モロッコは6月14日にブラジルと初戦を戦い、20日と25日にスコットランド、ハイチと順に対戦する。7日には米国でノルウェーと最終調整を行う。