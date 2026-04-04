PSVは土曜日、劇的な展開の末に事実上の優勝を決めた。アイントホーフェンはFCユトレヒト戦で序盤に2点のビハインドを背負ったが、イスマエル・サイバリ（2ゴール1アシスト）の圧巻の活躍により試合の流れを完全に逆転させた。その後、PSVは再びリードを許したが、ロスタイム終盤に決勝点を奪い、4-3で勝利した。 途中出場のクーハイブ・ドリウエシュが試合の勝者となった。PSVがフェイエノールトに逆転される可能性は、もはや理論上のみに留まる。もしロッテルダムのチームが日曜日にFCヴォレンダム戦で勝ち点を落とすなら、PSVは公式に優勝を宣言できることになる。

試合はPSVにとって劇的な幕開けとなり、開始3分足らずで先制点を許した。ヴェステルルンドのクロスからアルテム・ステパノフがフリーで抜け出し、冷静に決めた。それから10分も経たないうちに、ロングボールからの守備の乱れを突いたジヴァイ・ゼキエルが追加点を挙げ、0-2となった。

PSVはユトレヒトの好調なスタートに明らかに苦戦したが、徐々に試合の流れを掴み始めた。前半半ば、イスマエル・サイバリが見事な個人技で1点を返した。グース・ティルやシルディリアらによる数々の好機があったものの、前半終了時点でスコアは1-2のままだった。

後半開始直後、PSVが再び攻撃を仕掛け、同点に追いついた。サイバリが、ユトレヒトの守備陣の緩慢な対応を突いてこの日2点目を決め、再び主役となった。ホームチームは勢いに乗り、攻勢を強めた。

その攻勢が実を結び、3-2とリードを広げた。ここでも主役はサイバリだった。このミッドフィールダーは絶妙なトラップで一気にフリーになり、ティルへ絶好のパスを供給。ティルはこれを難なく押し込んだ。PSVはこれで試合の流れを完全に掌握したかに見えた。

しかし、後半半ば、PSVは大きな打撃を受けた。キャプテンのジェルディ・スハウトンが競り合いで膝を捻り、明らかに動揺した様子で担架でピッチを退いた。この出来事は、PSVの選手たちに動揺をもたらした。

一方、FCユトレヒトは諦めることなく、同点ゴールを狙い続けた。ロン・ヤンス監督はセバスチャン・ハラーとデビッド・ミンを投入して攻撃の勢いを増し、PSVの守備陣へのプレッシャーをさらに強めた。その賭けは、試合終盤にアウェイチームにとって完璧な結果をもたらした。 途中出場のハラーがカールソンにパスを出し、カールソンはボールを遠めのコーナーへ見事にカーブさせて3-3の同点ゴールを決めた。

PSVは終盤に猛烈なプレッシャーをかけ、アディショナルタイムにようやく勝ち越しゴールを決めた。ピッチに入ったばかりのクーハイブ・ドリウエシュが左サイドから中央へ切り込み、シュートを放った。そのシュートはゴール中央に突き刺さり、FCユトレヒトのGKヴァシリオス・バルカスは防ぎきれなかった。