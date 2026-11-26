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マンチェスター・ユナイテッドのFWジョシュア・ザークツィーが、チャンピオンズリーグでセンネ・ラメンスが苦しい一夜を過ごした後のロッカールームの様子を明かした。ベルギー人GKはリスボンで目立つミスを2度犯し、スポルティング戦の勝利を逃すことになった。

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痛恨のミスとVARを巡る騒動で、ポチェッティーノの初勝利はお預け

マウリシオ・ポチェッティーノは、ジョゼ・アルヴァラーデでの スポルティングとの波乱に満ちた2-2の引き分け により、マンチェスター・ユナイテッド監督としての初勝利を逃した。ブルーノ・フェルナンデスが後半序盤に立て続けに2得点を挙げ、アウェーのユナイテッドを2-1のリードに導いた。それに先立ち、ラメンスはPKをセーブしたものの、75秒後にゴールラインから飛び出して再びPKを与え、ルイス・スアレスに決められていた。

その後、コロンビア人FWのスアレスは残り10分、ラメンスがクロスを足元にこぼした隙を突き、同点ゴールを奪った。ユナイテッドはポーランド人主審シモン・マルチニアクの判定にも憤慨した。前半終了前にはアマドがゴールを決める直前に笛を吹いてFKを宣告し、終盤の決勝点も、パトリック・ドルグがGKにファウルを犯したとVARが判断して取り消された。

ザークツィー、ユナイテッドの選手たちはラメンスを支えていると強調

ミスによって マンチェスターで不安定な2年目を過ごすラメンス の苦境は続いている。それでもザークツィーは、チームメイトがロッカールームでラメンスに一人になる時間を与え、彼の強い精神力を信じていると明かした。

ザークツィーは「今はそっとしておいている。何か言葉を聞きたいかどうかも分からないからね。でも、センネは素晴らしい選手だ。しっかりした考えを持っている」と語った。

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「次の試合では最高のプレーを見せてくれると、みんな分かっている。それに、引き分けたのは彼のせいじゃない。僕も自分自身を見つめる人間だし、ゴールを決められなかった」

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ラメンスを支えることの重要性を問われると、FWはこう続けた。「それがすべてだ。このチームは家族だから、誰かが一人で苦しむことはない。ミスは起こるものだ。次の試合に向かおう。センネは素晴らしいGKだ」

判定への不満と「世界を相手にする」覚悟

アンフィールドでの レニー・ヨロに対する開始8分の不当なレッドカード に続き、ポチェッティーノ就任後の最初の2試合は、いずれも物議を醸す判定に見舞われた。不当な扱いを受けているという思いが強まり、チーム内には包囲網に立ち向かうような意識が生まれているが、ザークツィーは審判団だけに責任を求めることを拒んだ。

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「そうだね。今の僕たちは、すぐにそう感じてしまう状況にいる。でも言ったように、このロッカールームには互いを支え合う土台がある。いずれ抜け出せるはずだ。世界を相手にすることになるなら、それでも構わない」

「僕たちのようなチームなら、審判の判定に目を向けるべきではない。ただ、重要な判定のいくつかが僕たちに不利だったことは否定できない。そういう言い方になるね」

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「でも、言ったように、審判に目を向けるべきではない。僕たちがすべきなのは、自分たちを見つめることだけだ。結局、細かい部分や小さなミスのせいで負けたと思う。ただ、手応えも確かにある。特に後半の入り方だ。そこを土台にして、前に進めると思う」

ブレントフォード戦は巻き返しの好機に

ユナイテッドは次にプレミアリーグでブレントフォードと対戦し、ポチェッティーノは再び就任後初勝利を目指す。改善したパフォーマンスを勝ち点3につなげるには、代償の大きい集中力の欠如をなくすことが目下の課題となる。

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ユナイテッドが戦いを立て直し、続く悔しい結果を過去のものにするには、リスボンで後半開始後のフェルナンデスの2得点を生んだような激しさを再現することが重要だ。