ザークツィー、アディショナルタイムのゴールでマンチェスター・ユナイテッドの壮絶な引き分けに貢献

マンチェスター・ユナイテッドは日曜日、アストン・ヴィラと奇跡的なドローを演じた。苦境に立つマイケル・キャリック監督率いるチームは、アディショナルタイムに入った時点で2-4とリードされていたが、4-4で試合を終え、勝ち点1を手にした。途中出場のジョシュア・ザークツィーが追撃のゴールを決め、反撃の口火を切った。ユナイテッドはプレミアリーグ18位、ヴィラは10位のままとなっている。

オールド・トラッフォードでのユナイテッドは、ほとんど前例がないほど悪夢のような立ち上がりを見せた。開始4分もたたないうちに、スコアボードは0-2を示していた。まず2分、アリソンが精彩を欠くGKセンネ・ラメンスの股を抜いて先制した。

さらにニコラス・ジャクソンが追加点を奪い、オールド・トラッフォードでの苦境を深めた。この場面でもラメンスの対応は悪かった。ベルギー人GKはアリソンの強烈なシュートを十分に防げず、セネガル人選手のジャクソンがこぼれ球を押し込んだ。

それでもユナイテッドは諦めず、前半のうちに追いついた。追撃のゴールは、PKを決めたブルーノ・フェルナンデスが記録した。

前半終了間際には、ホームのファンが再び歓喜した。ユーリ・ティーレマンスが、攻め上がったヌサイル・マズラウィのクロスからゴールを決めた。

後半に入ると、ユナイテッドはまたしてもあっという間に失点を重ねた。ジョン・マッギンにPKを決められ、その直後には混戦からレオン・ゴレツカが素早く反応して得点した。

アディショナルタイムには、途中出場のザークツィーが終盤の展開を緊迫させた。パトリック・ドルグのクロスを、左足でゴールに蹴り込んだ。

そして同じドルグが97分、GK鈴木彩艶のミスから自ら同点ゴールを決め、場内を熱狂の渦に巻き込んだ。スコアは4-4となった。