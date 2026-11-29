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ジャンルカ・ザンブロッタはコモ出身で、コモ（1994～97年）とユヴェントス（1999～2006年）でプレーした。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、今夜行われるセスク・ファブレガス率いるチームとルチアーノ・スパレッティ率いるチームの一戦について語った。

「有利なのはコモだ。不吉なことを言うつもりはないが、コモの方が良い状態で試合に臨む。勝ち点で5ポイント上回り、チャンピオンズリーグでは3位にいる。ユヴェントスにとっては厳しい試合になるだろう。ファブレガスはシニガーリャで一度も負けていない。ローマと引き分けた以外はすべて勝っている。ただ、ユヴェントスも改善を見せている。直近の試合は難しい相手との対戦ではなかったが」と、2006年のワールドカップを制したイタリア代表の元サイドバックは語った。

ザンブロッタは続けた。「スパレッティはヨーロッパリーグで大幅に選手を入れ替えた。多くの主力が休養を取れたはずだし、ファブレガスも結果を出そうと意欲的なユヴェントスを予想しているだろう。簡単な試合にはならない。ただ、コモはフィジカル面で少し落ちているように見えた。いつも同じ選手たちがプレーしているからだ」

ユヴェントスのFWについては、「スパレッティの発言は偶然出たものではない。クラブにメッセージを送り、首脳陣とも話したはずだ。1月には9番を探すだろう。コロ・ムアニもヴォルテマーデも9番ではないからだ。ただ、どんな選手をどのような形で獲得できるかを見極める必要がある。スカマッカはアタランタであまりプレーしていないし、スパレッティは代表で彼を知っている……。ヴラホヴィッチがトルコのスュペル・リグで11得点を挙げているのを見ると、私は残念に思う。ベシクタシュとイタリアーノの下では、過度なプレッシャーを受けずに落ち着いてプレーできている。この成績の変化を見ると、ユヴェントスでは何かがうまくいっていなかったと思わされる……。コモもケーンがいなければストライカーが足りない。ドゥヴィカスが全試合に出るわけにはいかない」と語った。