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ワラク地区の環状道路上で発生した痛ましい火災事故の犠牲者に対し、連帯の動きが広がっている。ザマレクは、今週土曜日の夜に予定されているチュニジアのクラブ・アフリカン戦の前に1分間の黙祷を行うよう、アフリカサッカー連盟（CAF）に要請したと発表した。また内閣は、3人の実業家から犠牲者の遺族と負傷者を支援するため、計3000万エジプトポンドの寄付を受けたことを明らかにした。

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事故が起きたのは水曜日の夜だ。ワラク地区の環状道路上で、石油製品を積んだトラックが炎上し、火は周囲の複数の車両に燃え広がった。これにより多くの人的・物的被害が生じ、民間防衛隊と救急車が出動して対応にあたり、負傷者を病院へ搬送した。

ザマレクの動きは、昨日水曜日に発生し、多数の死傷者を出したこの事故の犠牲者の遺族に対するクラブとしての連帯を示すものだ。クラブは、CAFチャンピオンズリーグのグループステージ第1節、チュニジアのクラブ・アフリカン戦のキックオフ前に、亡くなった人々を悼んで1分間の黙祷を行うよう求めた。

ザマレクは公式声明で、アフリカサッカー連盟に正式な要請を提出し、試合開始前の1分間の黙祷の承認について回答を待っていると明らかにした。犠牲者の遺族と悲しみを分かち合い、この痛ましい惨事に哀悼の意を表すためだという。

さらにザマレクは、犠牲者の遺族に心からの哀悼の意を表するとともに、事故で負傷したすべての人々の一日も早い回復を祈った。そのうえで、今回の取り組みは被害者と連帯し、この困難な状況にある人々を支えるためのものだと強調した。

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ヤシン・マンスール氏が1000万エジプトポンドを寄付

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一方、内閣は、ワラク地区の環状道路上で発生した火災事故の犠牲者の遺族と負傷者を支援するため、経済界の代表者らが立ち上げた取り組みの一環として、3人の実業家から計3000万エジプトポンドの寄付を受けたと発表した。

内閣府の公式報道官を務めるムハンマド・アーデル顧問は公式声明で、ヒシャム・タラアト・ムスタファ氏、アフメド・エッズ技師、そしてアル・アハリのヤシン・マンスール副会長が、それぞれ1000万エジプトポンドを拠出したと説明した。寄付の総額は3000万エジプトポンドに達し、被害を受けた家族を支援し、事故の影響を和らげることを目的としている。

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報道官は、これらの取り組みは、犠牲者の遺族と負傷者への支援を進める国の動きを後押しする迅速な対応の一環であり、広く深い悲しみを呼んだ事故の人道的影響を受けたものだと指摘した。

また、ムスタファ・マドブーリー首相は3人の実業家の取り組みに謝意を示し、支援が確実に被害者のもとに届くよう、寄付金を受け取るべき犠牲者の遺族と負傷者へ引き渡す責任を社会連帯省に委ねた。

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保健省の発表によると、死者は31人、負傷者は26人に上った。事故対応と負傷者の搬送には救急車39台が出動し、負傷者は必要な治療を受けている。病院では引き続き容体の経過観察が行われている。