エジプトのザマレクでトップチームの監督を務めるモエタメド・ガマルが、以前から悩まされている背中の痛みのため、今後数時間のうちに緊急手術を受ける見込みとなった。エジプト・プレミアリーグの頂上対決でアル・アハリに敗れた直後の出来事だ。

監督の息子が父親の手術について明らかにし、フォロワーに回復を祈るよう呼びかけた。

息子は「フェイスブック」の公式アカウントで、こう記した。「父のために祈ってください。以前から苦しんでいる背中の痛みを取り除くため、緊急手術を受けます。神が一日も早い回復と健康をお与えくださるよう願っています。皆さんの祈りの中に父のことも忘れないでください」

同じ流れで、モエタメド・ガマルの妻も公式アカウントを通じて心に響くメッセージを発信し、夫の健康状態への不安をこう表した。「神が私たちを安心させてくださるように。あなたのためならこの世のすべてを捧げます、愛しい人」

こうした動きは、ザマレクが宿敵アル・アハリに2点を奪われ無得点で敗れた後に起きたもの。両者は10月11日日曜日の夜、カイロ国際スタジアムでエジプト・プレミアリーグ第6節の一戦として対戦し、白のチームは今季のリーグ戦で初黒星を味わった。

ザマレクの焦点は次の大陸での戦いへと移る。金曜日にはアフリカ・チャンピオンズリーグのラウンド32первый戦でルワンダ軍チームと対戦する予定で、手術を受けたモエタメド・ガマルの状況が注目されている。