ザマルクやアル・アハリに続き、モウリーニョが失望を伴う歴史的偉業に近づいている。

ジョゼ・モウリーニョ率いるベンフィカは、ポルトガルリーグで無敗を維持しながらも、クラブ内やサポーターの不満は消えない。

残り6節で無敗は続いているが、首位ポルトに7点差で3位。優勝は遠のいた。

モウリーニョ率いるチームは28試合で19勝9分けだが、ポルトは23勝4分け1敗で優勝目前だ。

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引き分けが多いため、首位争いから後退した。ビッグマッチで得点を挙げられず、勝利を逃しているとの声が多い。

チャンピオンズリーグはレアル・マドリード、ポルトガルカップはポルト、リーグカップはブラガに敗れ、タイトルは国内リーグのみとなった。

モウリーニョは4シーズン連続無冠の危機に立たされている。

モウリーニョは2021-2022シーズンにローマでヨーロッパカンファレンスリーグを制して以来、4シーズン連続無冠の危機にある。

無敗記録は続いているものの、ベンフィカは「無敗ながらタイトル獲得失敗」という稀有な事態を繰り返す危険に直面している。

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1977-1978シーズンも同様で、ベンフィカは勝ち点51でポルトと並んだが、得失点差でタイトルを譲った。

サッカー界では他にも例があり、代表的なのは1980-1981シーズンのエジプトのザマルク、 サウジアラビアのアル・アハリ（2014-2015年）、トルコのガラタサライ（1985-1986年）、イタリアのペルージャ（1978-1979年）も同様である。いずれも無敗ながら優勝を逃した。