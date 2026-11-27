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ラシン・サンタンデールに所属するモロッコ人FWヤシル・ザビリは、今季の目覚ましいスタートを受けて欧州の複数クラブから注目を集めている。しかし現所属クラブは、例外的な金銭条件が満たされない限り、来る冬の移籍市場で彼を手放すつもりはないようだ。

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ザビリはスペインリーグで傑出したシーズンを送っており、13試合で11ゴールを記録している。得点王争いに割って入り、レアル・マドリーのフランス人FWキリアン・エンバペ、バルセロナのブラジル人選手ハフィーニャに次ぐ3位につけ、スペイン人のラミン・ヤマルを上回っている。

このモロッコ人FWは直近のレアル・ソシエダ戦でも注目を集め、6分と8分に2ゴールを挙げた。攻撃面での価値を改めて証明し、スペインにおける今季屈指の新星の一人としての存在感を強めている。

スペインの番組『エル・チリンギート』が以前に報じたところによれば、ザビリはバルセロナへの移籍を強く望んでいる。同選手は2年前、このクラブのユニフォームを着ることが夢だと語っていた。

報道によれば、彼の市場価値、あるいは放出に必要と見込まれる金額は2000万ユーロに近いという。また、カタルーニャのクラブに加え、レアル・ベティスも関心を寄せていると伝えられている。

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しかし、関心を示すクラブの思惑はラシン・サンタンデールの姿勢に阻まれている。『フット・メルカート』がラジオ局『SER Cantabria』の情報として伝えたところによると、同クラブは来る6月30日より前にこのストライカーを手放すつもりはないという。

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ザビリはフランスのレンヌからの期限付き移籍でこのスペインのクラブでプレーしており、レンタル契約には冬の移籍市場で早期に契約を打ち切ることを認める条項は含まれていない。

『AS』によれば、ラシンの内部では同選手の去就について落ち着いた空気が流れている。クラブは、シーズン終了まで彼を手元に置くかどうかの決定権は自分たちにあると考えているからだ。

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このスペインのクラブは、1月にモロッコ人FWが退団する可能性を完全には否定していない。ただし、それには選手の保有権を持つレンヌに破格のオファーが届き、なおかつラシン・サンタンデールが多額の補償金を受け取ることが条件となる。シーズン中に戦力を弱めることを拒み、目標達成のために攻撃の最大の武器を手放したくないためだ。

一方のザビリは、クラブでも、すでに重要な戦力の一人となっているモロッコ代表でも、現在の状況に満足している様子だ。そのため、彼の将来の決着は、あらゆる動きについて関係者の合意が得られるかどうかにもかかっている。

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ザビリの活躍を裏付ける新たな受賞

このモロッコ人FWの存在感は得点数だけにとどまらない。10月のラシン・サンタンデール最優秀選手として、マオウ社が贈る「Jugador Cinco Estrellas」賞を受賞した。

ザビリは同月にチームが戦ったリーグ戦3試合すべてに出場したことが評価された。10月11日のバレンシア戦では2-2の引き分けの中でゴールを挙げ、18日のオサスナ戦では0-2の敗戦に出場。24日のエスパニョール戦では2-1の勝利の中でゴールを決めた。

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この賞は毎月、クラブのサポーターも選考に参加して授与される。ザビリにとってはチームでの活躍が改めて評価された形となったが、その一方で、彼の将来や来年1月にスペインのビッグクラブへ移籍する可能性をめぐる憶測は高まり続けている。