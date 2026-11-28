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ヤシル・ザビリには、ラ・リーガで実力を証明するための長い適応期間も、丸1シーズンも必要なかった。瞬く間にトップスコアラーの仲間入りを果たし、現実というより夢に近い挑戦を続けている。

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21歳のモロッコ人FWは、昇格したばかりのチームでプレーしながら、クリスティアーノ・ロナウド、ジュード・ベリンガム、ロナウド・ナザーリオと肩を並べる数字を残し、スペインサッカー界における今季屈指の発見となっている。スペイン紙『マルカ』が報じた。

ラシン・サンタンデールのユニフォームを着たザビリの活躍は、もはやサプライズの域を超えている。ゴールを量産し続け、ラ・リーガでの最初の14試合で12点目を記録。サッカー界の話題をさらうとともに、欧州カップ戦出場権争いに挑むチームに並外れた勢いをもたらしている。

その輝きの最新章となったのが、シウタート・デ・バレンシアでの一戦だ。ザビリはレバンテを相手にしたチームの歴史的な逆転劇で決定的な役割を果たした。この試合はラシンの野心をさらに膨らませるものとなり、チームが単なる1部残留ではなく、モロッコの類まれな才能を支えに、より大きな夢を描き始めていることを印象づけた。

ザビリ、昇格組から歴史を刻む

ザビリの数字の価値は、それを残している環境にある。スペインの巨大クラブでプレーしているわけではなく、スター選手をそろえた陣容や、相手を圧倒できるだけの戦力を持つチームに所属しているわけでもない。それでも、このモロッコ人FWはあらゆる予想を上回り、デビュー直後からリーグ屈指のストライカーとしての地位を確立した。

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ラ・リーガでの最初の14試合で12ゴールという数字は、昇格したばかりのチームで同リーグ初挑戦のシーズンを送る選手としては、とりわけ驚異的な成果だ。さらに注目すべきは、ザビリが長い適応期間を必要とせず、いきなり得点王争いに加わったことである。シーズン開幕前に自らに課していた10ゴールという目標も、すでに上回っている。

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ザビリはポルトガルのファマリカンからラシン・サンタンデールにやって来た。2025-2026シーズンの冬の移籍市場でフランスのレンヌが1000万ユーロで獲得し、昨夏にレンタル移籍でスペインのクラブへ加わった。

特筆すべきは、新天地でわずか14試合を戦った時点で、このモロッコ人FWが過去2シーズンの合計得点に並んだことだ。2024-2025シーズンは8ゴール、2025-2026シーズンは4ゴールだった。

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クリスティアーノ、ベリンガム、ロナウド・ナザーリオの足跡をたどる

ザビリが成し遂げていることの意味は、個人記録だけにとどまらない。その驚異的なスタートによって、ラ・リーガでプレーした名だたるストライカーたちと比較されるようになった。

最初の14試合で12ゴールを挙げたことで、このモロッコ人はクリスティアーノ・ロナウド、ジュード・ベリンガムと並んだ。2人はいずれもレアル・マドリーでのリーグ戦最初の14試合で同じ得点数を記録している。

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ロナウドはレアル・マドリーでの1年目となる2009-2010シーズンにこの記録を達成し、ベリンガムはサンティアゴ・ベルナベウでの1年目となる2023-2024シーズンに鮮烈なスタートを切った。

だが、このリストにはさらに印象的な名前も並ぶ。ロベルト・レヴァンドフスキはバルセロナでの1年目、最初の14試合で13ゴールを記録した。これは伝説的なロナウド・ナザーリオとロマーリオがバルセロナ在籍時に残した数字と同じである。

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この比較で最も高い数字を持つのはクリスティアン・ヴィエリだ。1997-1998シーズン、アトレティコ・マドリーでの最初の14試合で14ゴールを挙げている。

つまりザビリは、ヴィエリの記録まであと2ゴールに迫っている。今後の試合はさらに重要な意味を持ち、この異例のスタートを維持できるかに注目が集まる。

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サルバ・バジェスタ、モロッコ人FWの野心につきまとう伝説

サンタンデールでの比較対象は世界的スターだけではない。ラ・リーガで数々の優れたストライカーを擁してきたラシン自身の歴史にも及ぶ。

中でもクラブのファンが真っ先に思い浮かべるのがサルバ・バジェスタだ。1999-2000シーズンに27ゴールを挙げる圧巻のシーズンを送り、ラ・リーガ得点王に輝いた。

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バジェスタのスタートはさらに衝撃的で、最初の10試合で13ゴールを記録した。ザビリがその歴史的偉業に迫ろうとするならば、いかに大きな挑戦が待ち受けているかを物語る数字である。

ラシンを代表するストライカーには、アイトール・アギーレ、ドミトリ・ラドチェンコ、ニコラ・ジギッチ、チェティといった名前も並ぶ。チェティはクラブでのキャリア最高のシーズンに11ゴールを記録したが、このモロッコ人FWはより短い期間ですでにその数字を上回っている。

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指導者を驚かせない才能、そして倍増する価値

ザビリの活躍は、その成長を間近で見守ってきた指導者たちにとって、まったくの予想外というわけではなかった。ムハンマド6世アカデミーで指導に携わったナセル・ラルゲは彼の技術を称賛し、とりわけファーストタッチに目を引かれたと語っている。

モロッコの年代別代表で彼を指導したジャマル・アイト・ベン・イディルも、その大きな潜在能力に言及し、これほどのレベルを持つモロッコの若手選手は久しく見ていなかったと強調した。

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レンヌ時代の指揮官フランク・エーズも同様の見解を示している。このモロッコ人FWの能力への信頼を隠さず、攻撃面で際立った資質を数多く備えていることを考えれば、これだけのゴールを挙げても驚きではないとの考えを示した。

ラシンでも、ザビリはホセ・アルベルト・ロペス監督から高い評価を受けている。指揮官はそのパフォーマンスを「驚異的」と表現し、彼の貢献は得点だけにとどまらず、相手へのプレッシング、チームとしての働き、試合の各局面で求められることへの理解にまで及ぶと強調した。

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この活躍はすぐさま市場価値にも反映された。『Transfermarkt』によると、推定約1000万ユーロの評価額でラシン・サンタンデールに加わった彼の市場価値は倍増し、2000万ユーロに達している。

このモロッコ人FWの将来に注目が集まる中、現在の挑戦は、より大きなキャリアの始まりにすぎないように見える。若くして得点力と戦術的な成熟を兼ね備えているからだ。

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伝説たちの記録に並ぶまでの道のりはまだ長いかもしれない。だがザビリはすでに偉大なストライカーたちと名を並べ、移籍市場での争奪戦への扉を開いた。その才能は有望な発見から、欧州のクラブ間で激しい競争を巻き起こしかねない存在へと変貌を遂げている。