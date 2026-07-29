2018年8月12日、ASCクランツ＝エステブリュッゲIIとTSVブクステフーデ＝アルトクロスターによるクライスリーガの一戦で、圧倒的な力の差が示された。結果はアウェーの6-2勝利。この日の主役はシモン・レッダーだった。わずか31分間で4ゴールを決めてみせた。

「シモンは技術があり、競り合いに強く、スピードもあって、フィニッシュも正確だ」。当時のTSV指揮官ホルスト・リヒタースはStader Tageblatt に対し、TSVでサッカーを学び、ブクステフーデSVへの1年間の在籍を除いて常にクラブに忠誠を尽くしてきたこのセンターフォワードをそう絶賛していた。だが、問題もあった。同紙はそれを次のように端的に表現している。「悪い点は、彼がめったにいないことだ」

当時すでに、レッダーは村のグラウンドと学術エリートの世界を行き来していた。ミュンスターでの経営学の学業、そしてその後のポルトガル滞在のため、ブクステフーデ側が彼を使える機会はごく散発的だった。 kickerには今もレッダーの選手プロフィールが残っている。成績は5試合8得点だ。

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シモン・レッダーのBVBでの役割は？

現在31歳となったレッダーは、もはやシュターデのクライスリーガで得点を重ねてはいない。2025年8月からはボルシア・ドルトムントで働いている。BVBでの正式な肩書は「スポーツ担当マネージングディレクター付き参事兼、交渉指揮スタッフ部門」だ。

スポーツ部門のマネージングディレクター、ラース・リッケンがこの新たな職務プロファイルを自ら作り上げた。50歳のリッケンは、1年前にこの戦略的人事判断についてこう説明している。「プロサッカーでは莫大な金額が動く以上、交渉分野でも継続的に進化していくことは、私にとって責任ある行動の要請だ。だからこそ、私は交渉指揮のスタッフ部門を設けた。その責任者として、同時に他のテーマでも私を補佐してくれる、実績ある専門家シモン・レッダーを迎えることができた」。さらにリッケンはこう付け加えた。「彼はそれ以前、交渉に特化したマネジメント・コンサルティング会社で働き、そこでスポーツ部門を統括していた。このプロフィールによって、彼はスポーツ分野のプロセスをさらにプロフェッショナルかつ効率的にしていくうえで、我々を支えてくれるだろう」

それ以来、BVBが交渉を行う際、レッダーも同じテーブルに着いている。直近では、スポーツディレクターのオーレ・ブックを中心とする代表団の一員としてゲンクを訪れ、MFコンスタンティノス・カレツァスの移籍交渉で突破口を開くことに関わった。今度はケルンのサイード・エル・マラをめぐる争奪戦で膠着を打開することも、レッダーの役割となる。

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シモン・レッダーはVfLヴォルフスブルクでプロサッカー界でのキャリアをスタートさせた

ドルトムントに来る前のレッダーの経歴は、非常に興味深く、多彩だ。というのも、彼は引退後にフロント入りした典型的な元プロ選手ではないからだ。マネジメント、学問、行動経済学の接点に立つデータアナリストであり、交渉戦略家と呼ぶのがふさわしいだろう。

マーケティングの修士課程に在籍していた時点で、レッダーの特別な可能性はすでに示されていた。2018年2月、彼は高い能力を持つ人材向けの名門WiWi-Talentsプログラムに選ばれた。経済学部マーケティング専攻で150人を大きく上回る応募者を退け、貴重な16枠のうちの1つを確保したのだ。これにより、ドイツで最も重要な500人の人事決定者へ直接送られる名高いWiWi-Talents Bookにも掲載された。

レッダーは国際経営学のCEMSマスターを、リスボンのNova SBEとスペインの名門ESADEビジネススクールで修了した。この教育の一環には、名高い経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーとの大規模な研究プロジェクトも含まれており、世界のサッカー産業とプロ選手の現実的な評価をテーマとしていた。また、すでに2013年にはVfLヴォルフスブルクのフットボール・オペレーションズ・マネジメント部門で短期インターンを経験し、プロの現場で実務経験も積んでいた。

レッダーの気づきの瞬間「巧みな交渉に眠る未開拓の可能性」

その後、レッダーはデータ主導型スカウティングの世界へ深く入り込んでいった。オランダのテクノロジー企業SciSports――トゥウェンテ大学から生まれ、2017年にカーディフで世界でもっとも革新的なスポーツ系スタートアップに選ばれた企業――で、DACH地域と南欧における事業を担った。

SciSports創業者ギールス・ブラウワーとレッダーが当時ウェールズで、UEFA、アディダス、アマゾン、マイクロソフトの関係者の前で自分たちのアプローチを発表した際のテーマは、サッカー界におけるデータ専門家と意思決定者の溝を埋めることだった。レッダーはクラブやスポーツディレクターに対し、従来の勘に頼る感覚を、Expected Goals（xG）やExpected Assists（xA）といった指標に置き換える方法を指導した。長期的にサポートした計14クラブの中には、アイントラハト・フランクフルト、ヘルタBSC、FCバーゼル、ラピッド・ウィーンなどが含まれていた。

ただ、レッダーはデータ分析だけにとどまらなかった。スカッドプランナーたちとの綿密な意見交換を通じて、彼にはある種の「気づきの瞬間」が訪れた。彼はかつてそれをこう表現している。「選手獲得におけるスポーツディレクターたちとの緊密な協働によって、巧みな交渉にある比較的未開拓の可能性に目を開かされた」

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レッダーはロナウドとBVBをめぐるうわさをケーススタディーとして用いた

その後、レッダーは交渉分野のグローバル・コンサルティング会社The Gap Partnershipへ移った。そこでNegotiation Consultant & Coachに昇進し、世界のスポーツ部門を率いるとともに、行動経済学と交渉心理学をさらに深く学んだ。専門記事の中で彼は、なぜ移籍が特に誤ったロジックの影響を受けやすいのかを説明している。それによれば、自由経済の市場とは異なり、サッカーには客観的な「市場価値」は存在しない。価格はむしろ、純粋に交渉上の圧力によって形成されるという。

興味深いことに、レッダーは当時その文章のケーススタディーとして、ほかでもないBVBを取り上げていた。彼は2022年のクリスティアーノ・ロナウド獲得のうわさを分析し、このようなメガスターなら、高齢で総コストが非常に大きかったとしても、アジア市場などでドルトムントの商業的ブランド価値を一気に何倍にも引き上げ得ることを示した。

こうした知識を、彼はその後伝えている。DFBとDFLの協力のもと、ブンデスリーガのマネージングディレクター向け専門ワークショップを企画・主導しているのだ。費用は1人5900ユーロ。テーマは、選手代理人の力を交渉の場でどう切り崩すか、ボーナス支払いをどう戦略的な交渉材料として使うか、デッドラインデーの強い時間的プレッシャーの中で感情的ミスをどう防ぐか、といったものだ。

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シモン・レッダーはテレビ番組「Die Höhle der Löwen」で失敗も経験した

一方でレッダーは、スポーツの枠を超えた分野にも目を向けていた。家具職人として訓練を受け、インテリア建築を学び、建物改修の設計事務所を立ち上げた父オリバーとともに、2021年にEasyMirror GmbHを創業した。

この会社は、乗馬施設やフィットネスジム、庭向けの、割れにくく、穴あけ可能で、耐候性のあるプラスチックミラーを販売している。2022年9月には、レッダーはその製品をVOXのテレビ番組「Die Höhle der Löwen」でも披露し、潜在的な出資者から会社株式15％と引き換えに18万ユーロを得ようとした。しかし、この試みは実現しなかった。

最終的に、レッダーの歩みは現代サッカーにおけるプロフェッショナル化の進行を象徴している。かつては直感や本能への依存がより大きかった場所を、今では確率計算と交渉心理学が支配している。クライスリーガで決定力ある“たまに出場するストライカー”として過ごした時代はもう終わった。だが今も、レッダーはチームの一員だ。BVBで今後、理想的には多くのゴールを奪い、そして失点は少なくするための方向性を定めるチームの一員である。

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