2018年8月12日に行われたASCクランツ＝エステブリュッゲII対TSVブクステフーデ＝アルトクロスターのクライスリーガでの一戦は、まさに力の差を見せつける内容だった。最終的に6－2で勝利したのはアウェーのTSVブクステフーデ＝アルトクロスター。その主役となったのがジモン・レダーだ。わずか31分間で4ゴールを決めてみせた。

「ジモンは技術があり、突破力があって、スピードもあり、フィニッシュも正確だ」。当時のTSVの指揮官ホルスト・リヒタースは、Stader Tageblatt に対しそう語り、このセンターフォワードを絶賛していた。TSVでサッカーを学び、ブクステフーダーSVでの1年間の“客演”を除けば常にクラブに忠誠を尽くしてきた選手だった。ただし、問題が1つあった。同紙はそれをこう端的に表現している。「悪い点：彼はほとんどここにいない」

当時すでに、レダーは村のピッチとアカデミックなエリートの世界を行き来していた。ミュンスターでの経営学の学業、さらにその後のポルトガル滞在のため、ブクステフーデにいる時間はごく限られていたのだ。kickerには今もレダーの選手プロフィールが残っている。成績は5試合8ゴールだ。

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ジモン・レダーのBVBでの役職は？

現在31歳となったレダーは、もはやシュターデのクライスリーガで得点を量産してはいない。2025年8月からボルシア・ドルトムントで働いている。BVBにおける公式な肩書は「スポーツ担当マネージングディレクター付参事兼交渉指揮スタッフ部署」だ。

スポーツ事業担当マネージングディレクターのラース・リッケンが、この新たな職務プロファイルを自ら設けた。50歳のリッケンは1年前、この戦略的な人事判断について次のように説明していた。「プロサッカーでは莫大な金額が動くため、交渉の分野でも継続的に進化していくことは、私にとって責任ある行動の一つです。そこで私は交渉指揮のスタッフ部署を創設しました。その責任者として、ジモン・レダーという卓越した専門家を迎えることができました。彼は同時に、他のテーマでも私を参事として支えてくれます」 リッケンはさらにこう続けた。「それ以前は交渉に特化したマネジメントコンサルティング会社で働き、そこでスポーツ部門を統括していました。このプロフィールによって、彼はスポーツ部門のプロセスをよりプロフェッショナルかつ効率的にしていく助けとなってくれるでしょう」

それ以来、BVBが交渉を行う際にはレダーも同席している。直近ではスポーツディレクターのオーレ・ブックを中心とする代表団の一員として参加し、ゲンクでMFコンスタンティノス・カレツァスの移籍交渉に関する突破口が開かれた。今度はレダーにも、ケルンのサイード・エル・マラをめぐる駆け引きの行き詰まりを打開する役割が求められる。

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ジモン・レダーはVfLヴォルフスブルクでプロサッカー界でのキャリアをスタートさせた

ドルトムントに来るまでのレダーの経歴は、非常に興味深く、多彩だ。というのも、彼は引退後にフロント入りした典型的な元プロ選手ではないからだ。マネジメント、学術、行動経済学の接点に立つデータアナリスト兼交渉ストラテジストと呼べるだろう。

マーケティングの修士課程に在学していた頃から、レダーの特別な才能はすでに示されていた。2018年2月、彼は高能力者向けの名門WiWi-Talentsプログラムに選ばれた。経済学部マーケティング専攻で150人を大きく上回る応募者との競争を勝ち抜き、16の狙われた枠のうち1つを確保した。これに伴い、ドイツの最重要人事決定者500人に直接送られる権威あるWiWi-Talents Bookにも掲載された。

レダーは国際経営学のCEMS修士を、リスボンのNova SBEとスペインの名門ESADEビジネススクールで修了した。この教育の一環として、世界のサッカー産業とプロ選手の現実的な評価を扱う、著名コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーとの大規模な研究プロジェクトにも参加している。また、実務面でもすでに2013年、VfLヴォルフスブルクのフットボール・オペレーションズ・マネジメント部門で短期間のインターンを経験していた。

レダーの気づき「巧みな交渉に眠る未開拓の可能性」

その後、レダーはデータベース型スカウティングの世界へ深く入り込んでいった。オランダのテクノロジー企業SciSports――トゥウェンテ大学からスピンオフした企業で、2017年にカーディフで世界で最も革新的なスポーツ・スタートアップとして表彰された――で、DACH地域および南欧での事業を担当した。

SciSports創業者のヒールス・ブラウワーとレダーが当時、ウェールズでUEFA、アディダス、アマゾン、マイクロソフトの関係者を前に自らのアプローチを提示した際のテーマは、サッカー界におけるデータの専門家と意思決定者の間にある溝を埋めることだった。レダーはクラブやスポーツディレクターに対し、従来の“勘”をExpected Goals（xG）やExpected Assists（xA）といった指標に置き換える方法を指導していた。彼が長期的に支援した計14クラブの中には、アイントラハト・フランクフルト、ヘルタBSC、FCバーゼル、ラピド・ウィーンなどが含まれていた。

だが、レダーは単なるデータ分析にとどまらなかった。スカッドプランナーたちとの密な意見交換を通じて、彼には一種の“アハ体験”が訪れた。レダーはかつてそれをこう表現している。「選手獲得におけるスポーツディレクターとの緊密な協力によって、巧みな交渉に秘められた、比較的まだ開拓されていない可能性に目を開かされた」

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レダーはロナウドとBVBをめぐる噂を事例として活用した

その後、レダーは交渉分野のグローバルコンサルティング企業The Gap Partnershipに移った。そこでNegotiation Consultant & Coachへと昇格し、世界のスポーツ部門を率いるとともに、行動経済学と交渉心理学への理解を深めていった。専門記事の中では、なぜ移籍が誤った論理にとりわけ陥りやすいのかを説明している。それによれば、自由経済の市場とは異なり、サッカーには客観的な「市場価値」は存在しない。むしろ価格は純粋に交渉圧力によって形成されるという。

興味深いことに、当時レダーはその文章の中で、よりによってBVBをケーススタディーとして用いていた。彼は2022年のクリスティアーノ・ロナウド獲得の噂を分析し、年齢が高く総コストが莫大であっても、そのようなメガスターがドルトムントの商業的ブランド価値――たとえばアジア市場で――を瞬時に何倍にも高め得ることを示した。

こうした知識を、レダーはその後も伝え続けている。DFBとDFLの協力のもと、ブンデスリーガのマネージングディレクター向けに専門ワークショップを企画・運営している。費用は1人5900ユーロ。そこで扱われるのは、たとえばこんなテーマだ。選手代理人の力を交渉でどう切り崩すのか。ボーナス支払いをどう戦略的な交渉材料として使うのか。デッドラインデーの大きな時間的プレッシャーの中で、どう感情的なミスを防ぐのか。

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ジモン・レダーはテレビ番組「Die Höhle der Löwen」で失敗していた

一方でレダーは、スポーツの枠を超えた分野にも目を向けていた。インテリア建築を学び、建物改装の設計事務所を立ち上げた家具職人出身の父オリヴァー・レダーとともに、2021年にEasyMirror GmbHを設立した。

同社は、乗馬施設やフィットネススタジオ、庭向けの、割れにくく、穴あけ可能で、耐候性を備えたプラスチックミラーを販売している。2022年9月には、レダーはこの製品をVOXのテレビ番組「Die Höhle der Löwen」にも持ち込み、18万ユーロと引き換えに会社の15％を出資者に提供しようとした。しかし、この試みは成功しなかった。

結局のところ、レダーのキャリアは現代サッカーにおけるプロフェッショナル化の進展を象徴している。かつては直感や本能がより重視されていた場所で、いまや確率計算と交渉心理学が主導権を握っている。クライスリーガで決定力の高い“時々現れるストライカー”としてプレーしていた時代は終わった。だが、いまもレダーはチームの一員だ。理想を言えば、BVBで今後より多くのゴールが生まれ、同時に失点は少なくなるよう、その方向性を定めるチームの一員である。

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