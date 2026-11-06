コール・パーマー、再び厳しいメッセージを受ける

コール・パーマーは、11月12日のクロアチア戦と同15日のスペイン戦に臨むイングランド代表のメンバーから外れた。トーマス・トゥヘル監督は、チェルシーのMFを再び代表に招集しなかった。

パーマーは10月の代表活動期間にもイングランド代表に参加していなかった。これにより、トゥヘル監督率いるチームのネーションズリーグ4試合を欠場した。

代表通算14試合出場のパーマーが最後にイングランド代表でプレーしたのは、今年3月の日本との親善試合だ。過去2年間の代表出場はわずか3試合で、ワールドカップのメンバーからもトゥヘル監督に外された。

パーマーはしばらく前からチェルシーの中盤に欠かせない存在となっている。24歳のMFは先週、スタンフォード・ブリッジで2-0と勝利したマンチェスター・ユナイテッド戦でもPKから得点を挙げた。

一方、トゥヘル監督はボルシア・ドルトムントで目覚ましい活躍を見せるジョーブ・ベリンガムを招集。ジョシュ・キングとリオ・ングモハも、今後のネーションズリーグの試合に向けたメンバーに選ばれた。

イングランド代表メンバー全員：

GK：ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）、ジェイソン・スティール（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン）、ジェームズ・トラッフォード（リーズ・ユナイテッド）

DF：ジャラッド・ブランスウェイト（エヴァートン）、マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）、ルイス・ホール（ニューカッスル・ユナイテッド）、エズリ・コンサ（アーセナル）、ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン）、ジェド・スペンス（インテル）、トレント・アレクサンダー＝アーノルド（レアル・マドリー）、ベン・ホワイト（アーセナル）

MF：エリオット・アンダーソン（マンチェスター・シティ）、ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、エベレチ・エゼ（アーセナル）、ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）、ジョーブ・ベリンガム（ボルシア・ドルトムント）、ジョシュ・キング（フラム）、マイルズ・ルイス＝スケリー（アーセナル）、デクラン・ライス（アーセナル）

FW：ドミニク・カルバート＝ルーウィン（リーズ・ユナイテッド）、モーガン・ギブス＝ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）、アンソニー・ゴードン（バルセロナ）、ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）、リオ・ングモハ・ングモハ（リヴァプール）、モーガン・ロジャーズ（チェルシー）。