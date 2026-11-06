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イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が、クロアチア、スペインとのUEFAネーションズリーグ2連戦に向けた最新のメンバー選考で波紋を呼んでいる。最大の注目はベリンガム兄弟が初めてA代表で顔をそろえたことだが、コール・パーマーやフィル・フォーデンを含むプレミアリーグの有力選手数人が選外となった。

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実績あるスターを外し、若手を選んだトゥヘル

トゥヘル監督の最新の招集メンバーで最も注目を集めたのは、ボルシア・ドルトムントのMFジョーブ・ベリンガムの初招集だ。21歳のジョーブは、レアル・マドリーのスターである兄ジュードと初めてA代表で同じメンバーに入った。一方、マンチェスター・シティのMFフォデンは、ワールドカップを欠場して以来、代表でのポジションを取り戻せずにいる。

パーマーも再び招集外となった。24歳のパーマーはシャビ・アロンソ監督が率いるチェルシーでプレミアリーグ9試合に出場し、3ゴール3アシストを記録しているが、選ばれなかった。直近のトッテナム・ホットスパー戦で退場したことが、トゥヘル監督が別の選手を攻撃の候補に選んだ一因かもしれない。

意外な招集と守備陣の復帰

ベテランのFW陣を外したトゥヘル監督は、期待の若手を複数招集した。フラムの19歳、ジョシュ・キングはクレイブン・コテージで見せている好調ぶりを評価され、リヴァプールの有望株リオ・ンゴモハもA代表に加わった。

守備陣では、アーセナルのDFベン・ホワイトが、前回の代表招集を欠場したチームメイトのデクラン・ライスとともに代表に復帰した。エヴァートンのジャラッド・ブランスウェイトとジェームズ・ガーナーも、国内リーグでの好スタートを受け、それぞれ守備と中盤の選手として招集された。

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一方、アーセナルのFWノニ・マドゥエケは意外にも招集外となった。直近のイングランド代表の招集では目立つ存在であり、アーセナルでも好調だったが、トゥヘル監督の最終候補から外れた。

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ネーションズリーグでスペインを追う

イングランドは現在、UEFAネーションズリーグのグループA2で2位につけている。4試合を終えて首位の世界王者スペインと勝ち点3差で、今大会序盤にはウェンブリーでスペインに惜敗している。

その敗戦を除けば、トゥヘル監督率いるイングランドはほかのチームに勝利している。クロアチアを大勝で下し、チェコにも2戦連勝。グループの他チームとの対戦成績は良好だ。

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大一番の2試合が控える

イングランドは11月12日（木）、ウェンブリーでのクロアチア戦でネーションズリーグの戦いを再開する。厳しいアウェーの戦いを前に、首位を追うためにはホームで良い結果が必要だ。

トゥヘル監督はその後、メンバーを入れ替えた代表チームを率い、11月15日（日）にマドリードでスペインとの重要な再戦に臨む。この大一番は、イングランドがグループA2の首位を奪えるかどうかを左右し、トゥヘル監督の大胆な招集が大一番で通用するかが試されるだろう。