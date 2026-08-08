テルスターがNECを相手に1-2でまさかの勝利を収めた後、ロナルド・クーマン・ジュニアがインスタグラムを通じて衝撃的なメッセージを共有した。GKのアカウントでは、あるサッカーファンからの極めて悪質な私的メッセージが公開された。

このインスタグラムのストーリーは、クーマンのアカウントを管理しているマネジメントによって投稿された。

ストーリーには「このアカウントのDMはロナルドのマネジメント（編集部注：Wasserman）が管理しています。それでも、DMに届く内容には毎回驚かされます」と記されている。「今季はこうしたアカウントをもっと頻繁に取り上げていきます」

この文章には、クーマンが試合後に受け取ったメッセージのスクリーンショットも添えられていた。ラモンという名前のユーザーは、「kk犬、てめえのkk母親、お前のkk家系全員がくたばれ、kkホモ野郎」と送っていた。

このメッセージは、クーマン家の私的な状況を踏まえると、より痛ましい意味合いを帯びる。ロナルド・ジュニアの母バルティナ・クーマンは、慢性乳がんを患っている。

クーマンは土曜日、ナイメヘンでのテルスターの見事な勝利でフル出場を果たした。北ホラント州のクラブは、シーズン開幕戦でいきなりNECを1-2で下し、番狂わせを演じた。クーマンは終盤、時間稼ぎによってイエローカードを受けている。







