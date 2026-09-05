代理人のロブ・ヤンセン氏は、オランダ代表の期待外れに終わったワールドカップについて、ロナルド・クーマン監督が主たる責任者にされたのはあまりにも簡単すぎるとの見方を示している。オランダ代表は最終的にラウンド16でモロッコにPK戦の末に敗れて敗退した。

クーマン監督はワールドカップのモロッコ戦で異なる戦術を選択した。オランダ代表はそれまで今大会で4-3-3の布陣を採用していたが、アトラスの獅子たち相手には5-3-2で臨んだ。

クーマン監督は敗退後に激しい批判を浴び、最終的には代表監督を辞任する決断を下した。クーマン監督の代理人を務めるヤンセン氏は、Algemeen Dagbladのインタビューで63歳の指揮官を擁護している。

「ロナルドだけを指さして責めるのは、本当にあまりにも簡単すぎる」とヤンセン氏は語る。「これは選手、スタッフ全体、そしてテクニカルディレクションも含めた集団としての失望だった」

代理人によれば、クーマン監督はアメリカでオランダ代表を世界王者に導けると「本気で信じていた」という。「私は間違いなくそう思う。ただ、彼は時々君たちに少し疲れていた」

「メディアに、シニシズムに、ネガティブさにね。そういう意味では、少し仕事疲れのようなものがあったのかもしれない。でも、正直に言ってくれ。だからといって彼を責めるのは難しいだろう？」とヤンセン氏は続けた。

ワールドカップ敗退後、クーマン監督はシステム変更について言及した。「この形でプレーすることを選んだのは、ここ3試合であまりにも多くを許してしまっていたからだ。そこに目をつぶって同じやり方を続けることもできるが、私はそういう時こそ監督が何かを変えるべきだと思っている。苦し紛れの策ではなかった。私はこのシステムを気に入っている」

De Telegraafのジャーナリスト、マイク・フェルウェイ氏は8月末、朝刊紙のポッドキャストKick-offで、5バックで戦うことはそもそもクーマン監督の発案ではなかったと明かした。「まず前提として、スタメンを決めるのはロナルド・クーマンだ。しかし、モロッコ戦で5人のDFを置くことをフィルジル・ファン・ダイクとルート・ファン・ニステルローイが提案した」とフェルウェイ氏は話した。

クーマン監督の後任として、意外にもシャビ・エルナンデスがオランダ代表監督に就任した。スペイン人指揮官は9月24日のネーションズリーグ・ドイツ戦でオランダ代表監督として初陣を迎え、その後9月27日にセルビア戦に臨む。