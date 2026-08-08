テルスターがNECに1-2で驚きの勝利を収めた後、ロナルド・クーマン・ジュニアが、試合中に主審マルタイン・フォスから受けた扱いについて批判的な見解を示した。クーマンは時間稼ぎをしたと見なされ、ナイメーヘンの観客からブーイングを浴び、終盤にはイエローカードも受けた。

クーマンは試合終了12分前、フォスの判断でフリーキックを蹴るまでに時間をかけすぎたとして警告を受けた。ただ、テルスターのGKは、試合を通じて自分がかなり厳しく見られていたと感じている。

記者のミラン・ファン・ドンヘンはクーマンとのやり取りの中で、ゴールキックの場面で時には意図的に少し遠くにあるボールを選んでいたのではないかと指摘した。「そう言いたいなら、それでもいいけど……」と、クーマンはESPNのカメラの前で応じた。「自分は狙われていると感じる。観客にも、主審にも……。僕はそのボールを取りに行かなきゃいけないのに、もうカウントを始めているんだ」

アディショナルタイムには、クーマンは比較的新しいルールに直面した。ゴールキーパーがゴールキックを蹴るまでに時間をかけすぎたとして、NECにコーナーキックが与えられた。

「僕が全力で走るわけがないってことは、あなたにも分かるでしょ」とクーマンは反応した。「プレーのテンポを保たないといけないし、いいルールだと思う。でも、やりすぎはよくない。あのイエローカードだって……」

クーマンによれば、自身が警告を受けた場面では、ブライアン・リンセンがまだボールに近すぎる位置にいたという。そのためGKは、その時点ではフォスはまだ与えられた時間のカウントダウンを始めるべきではなかったと考えている。

その後、クーマンは主審から印象的な言葉をかけられた。「あの人は僕にこう言ったんだ。『今季これをどうやってやっていくつもりなのか、一度考えたほうがいい』ってね。すごく妙な反応だと思ったよ」

批判はしつつも、クーマンはフォスの判定についていつまでも引きずるつもりはない。「それ以外はいい笛を吹いていたよ、そう言っておく」と、ナイメーヘンでテルスターとともに勝ち点3を持ち帰ったGKは笑った。「結局は勝ち点3を取れたし、もう気にしていないよ」