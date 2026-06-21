コートジボワール代表監督は「ドイツ代表にはスポーツマンシップが欠けている」と指摘し、選手たちに謙虚さを求めた。

コートジボワール代表のエメルス・ファイエ監督は、2026年ワールドカップグループステージ第2戦でドイツ代表に2-1で敗れた後、ドイツ代表の「スポーツマンシップの欠如」とみなされる行為を批判した。

試合後の会見でファイエ監督は「ドイツ代表のスポーツマンシップの欠如には失望した」と語った。

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また、コートジボワール代表のナサニエル・ブラウン選手との一件については、次のように語った。 「若いドイツ人DFブラウンには『謙虚であれ』と伝えた。彼は好試合だったが、勝つため、あるいは1－1だからといって相手を悪く言う必要はない」。

さらに同紙によると「ドイツのような強豪なら、シンゴが負傷でボールを出した際、もっとスポーツマンシップを示してほしかった。ボールを返してくれると期待していた」と語った。

発端は、コートジボワールDFウィルフレッド・センゴが負傷でボールをピッチ外へ蹴り出した場面。ブラウンはボールを返さず攻撃を続け、コートジボワール側からは抗議の声が上がった。

敗戦してもファイエ監督はチームのパフォーマンスを称え、次ラウンド進出の可能性は高いと語った。