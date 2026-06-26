コートジボワールのエメルス・ファイ監督は、元ドイツ代表バスティアン・シュヴァインシュタイガー氏のコメントを「人種差別的」とみなしている。

ドイツの放送局ARDで2026年W杯の解説を務めるシュヴァインシュタイガーは、アフリカのサッカーを「規律に欠け」「伝統的なスタイルから外れている」と評していた。

グループリーグ第2節でドイツが2-1でコートジボワールを破る前、元バイエルン・ミュンヘンのスターは、ドイツは「試合が時に予測不能になることに備える必要がある」と述べていた。

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さらに「エレファント」の愛称で知られるコートジボワール代表について「アフリカサッカー」を体現していると述べ、「伝統的なスタイルから外れ、規律に欠け、戦術性が低い」と表現した。

第3節でコートジボワールがキュラソーに2-0で勝った後、ファイ監督は記者団に、シュヴァインシュタイガーの発言に失望したと語った。

このコートジボワール人監督は次のように述べた。 「サッカーを彼のように理解しているなら、あの発言は奇妙だ。率直に言えば、これは人種差別的かもしれない。だがこれが現実だ。今は誰もが自由に意見を言える時代だ」

ロイター通信によると、彼は次のように付け加えた。 「彼の見方は変えられないし、話し方も変えられない。私ができるのは、ピッチ上でアフリカのサッカーがフィジカルだけではないことを示すことだけだ。我々には技術と戦術がある」。

「コートジボワールのバスティアン」

ファイは、シュヴァインシュタイガーがバイエルン・ミュンヘンやマンチェスター・ユナイテッドで全盛期だった頃、そのプレースタイルに感銘を受け、友人から「バスティアン」というあだ名をつけられたほどだった。

彼は「ただ、これが単なる失言で、彼の本心ではないと願う。だが人生もサッカーもそういうものだ。今は多くの解説者や元選手が注目を集めようとしている」と続けた。

彼はかつて世界的なスターだったが、少し忘れ去られたので注目を集めようとしているのだ。彼がそう考えるなら構わない。我々は前を向いて、それを無視するつもりだ」と結んだ。