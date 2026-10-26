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リヴァプールのFWコーディ・ガクポが、シーズンの行方を左右する時期に入るなか、チームメートに勢いを緩めず戦い続けるよう呼びかけた。ブライトンに快勝した後、オランダ人FWは、アンフィールドでの重要な試合を前に、チームがさらに調子を上げていると考えている。

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勝利の勢いを維持

リヴァプールは日曜日、アンフィールドでブライトン＆ホーヴ・アルビオンに規律ある戦いで2-0と勝利し、公式戦4連勝を飾った。好調な戦いぶりが続き、クラブを取り巻く雰囲気はさらに明るくなっている。それでも、コーディ・ガクポは目前に迫る大きな試練を見据えている。カラバオカップでのチェルシー戦、続くプレミアリーグでのアーセナル戦に向け、同FWはチーム全員に徹底した集中を求めている。

ブライトン戦の勝利後、ガクポは現体制下でのチームの成長を振り返った。「最も前向きに捉えられるのは、僕たちが成長していると感じられることだと思う。もちろん、最終的にどうなるかは分からないけど、最後に分かるはずだ」と、オランダ代表FWはクラブ公式サイトで語った。

ガクポは、この進歩が一時的なものではなく、続いていくものだと感じている。「僕たちは前進している。時にはそう感じられず、今日の試合だけたまたま良いプレーができたと感じることもある。でも、僕たちは試合を重ねるごとに成長し、状況がどんどん良くなっていると感じている。もちろん、うまくいかない試合もあるだろう。それでも、この感覚と、全力で挑む姿勢を保てれば、良い方向に進めると思う」と付け加えた。

アンフィールドの観衆が持つ力

リヴァプールの最近の好調を支えている大きな要因の一つはホームでの戦いぶりだ。ガクポも、大一番の結果にサポーターがどれほど影響を与えるかを強く認識している。チェルシーとアーセナルをマージーサイドに迎えるにあたり、同選手は「12人目の選手」の後押しに期待を寄せる。アンフィールドの雰囲気は今も世界のサッカー界で屈指の威圧感を誇り、ガクポはピッチ上の選手たちの熱量が観客の熱気をさらに高めると考えている。

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「もちろん、ホームでプレーできるのはいつも大きな助けになる。今のようなエネルギーを出せれば、ファンからものすごい後押しを受けられると思う。いつも僕たちを支えてくれるからね」と、ガクポは今後の1週間について語った。「僕たちが少し良いプレーをすれば、さらに力強く支えてくれる。今日のような荒れた天気でも、毎回応援してくれるのは素晴らしいし、大きな助けになる。ホームでチェルシーと戦い、その後にアーセナルもホームで迎える。ファンの後押しを得られるなら心強い」

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粘り強いブライトンを攻略

ブライトン戦の勝利は決して容易なものではなかった。相手は驚異的な守備成績と4連勝を携えてアンフィールドに乗り込んできた。しかし、前半の容赦ない4分間が試合の流れを変えた。パスカル・グロスのオウンゴールに続き、アレクサンデル・イサクが正確なシュートを決め、勝ち点3はマージーサイドにとどまった。ガクポは、対戦相手の質を踏まえ、この結果の重要性を強調した。

「本当に大きな一日だと思う。相手はもちろん、とても良いチームだ。ここ数試合は絶好調で、たくさん得点し、あまり失点もしていなかった。僕たちにとっては、リーグ戦でホーム初勝利を挙げることがもちろん重要だったし、とてもうれしい。チーム全員でつかんだ勝利だった。守備では大きな勇気を示せたと思う。時には最終ラインで1対1になるリスクも取ったけど、僕たち選手はそういう場面でもやれると信じているし、スタッフも僕たちを信じてくれている。前線でも同じだ」とガクポは話した。

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積極性と決定力

ブライトン戦での戦術は、強いプレッシャーをかけ、わずかなリードで満足しないことを重視したものだった。ガクポは2点目を、早い段階で試合を決めようとするチームの意欲を示す好例に挙げた。フロリアン・ヴィルツが絡んだ幸運な形で均衡を破った後も、タッチラインからの指示は明確だった。攻撃をやめてはならない。この積極的な姿勢こそ、ロンドン勢との対戦で必要になるとガクポは考えている。

「前に出て何かを生み出そうとすべきだと感じたなら、もちろん、うまくいかないこともある。でも、思い切って行けるし、みんながそれを受け入れて、そこから最善の結果を出そうとする」と語った。