リヴァプールがイプスウィッチ・タウンに2-0で勝利したあと、コーディ・ガクポとアレクサンデル・イサクはイングランド・メディアを熱狂させた。スウェーデン代表FWは2得点をすべて自ら決め、ガクポは2度のアシストを記録。マンチェスター・シティへの移籍が実現しなかったことを、リヴァプールが喜ぶべき理由を改めて示した。

ガクポがそもそもなおアンフィールドにいること自体、数日前までは決して当然ではなかった。27歳のオランダ代表は、頭の中ではすでにマンチェスター・シティの選手になっていたが、ボーナス込みで1億ユーロ近い移籍は、リヴァプールが土壇場で方針を翻したことで破談となった。ガクポはAlgemeen Dagbladによると、一連の経緯に強い失望と怒りを感じていたという。夏の間に何度も、移籍してよいと言われたかと思えば、やはり認められないと告げられていたためだ。

だが、その様子は金曜夜のイプスウィッチ戦では微塵も見られなかった。ガクポはイサクに対し、見事な2つのアシストを供給した。The Daily Mailはスウェーデン人ストライカーのパフォーマンスを大きく取り上げ、「Alexander the Great」と見出しを打った。「ポートマン・ロードでの前半、リヴァプールはあまりにも魔法のように圧倒的なプレーを見せ、彼らの大型補強がベンチでウォームアップしていたことを危うく忘れてしまうほどだった」と同紙は記し、ブラッドリー・バルコラに言及している。

パリ・サンジェルマンから1億4400万ユーロで加入したアタッカーは、イサクとガクポがイプスウィッチを苦しめる様子をピッチ脇から見守った。「アレクサンデル・イサクが、最初の9分間で2ゴールを決めて主導権を握った。ガクポとムニョスを擁する前線は、イプスウィッチにあらゆる問題を突きつけた」

また、The Daily Mailはガクポにも賛辞を送っている。「リヴァプールの攻撃は恐ろしいほどだ。ガクポは生まれ変わったように見えた。向こうの芝がいつも青いとは限らない。そしてガクポは今、誰もが彼にそうなれると分かっている“フライング・ダッチマン”の姿を再び見せている」と伝えている。

BBCは主にイサクに焦点を当てている。アンフィールドでの最初の12か月間、彼はたびたび負傷に悩まされていた。「彼はポートマン・ロードという慣れ親しんだ環境を生かし、リヴァプールでのキャリアを本格的に軌道に乗せた」と英国放送協会は記しており、前回サフォークを訪れた際には、ニューカッスル・ユナイテッドの一員として4-0勝利の中でハットトリックを決めていたことも指摘している。

BBCによれば、イサクは理想的な攻撃の相棒も見つけたという。「ガクポは完璧なパートナーのようだ。このオランダ人はエティハド・スタジアムへの移籍失敗の影響をもはや感じさせず、元ニューカッスル・ユナイテッドFWへの2アシストで、印象的なシーズンの滑り出しを継続した」

The Sunはさらに踏み込み、ガクポの移籍破談によってリヴァプールはとてつもないミスを免れたと主張している。「リヴァプールは偶然にも、後になって間違いなく自分たちを苦しめることになっていたであろう、信じがたい移籍市場での大失策を回避した」と大衆紙は記しており、クラブがこのオランダ代表を売却する用意があったこと自体、理解しがたいと強調している。