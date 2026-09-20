リヴァプールは日曜日、今季プレミアリーグ2勝目を挙げた。敵地でのAFCボーンマス戦では、コーディ・ガクポの見事な準備からアレクサンダー・イサクが決勝点を奪い、試合は0-1で終了。リヴァプールは勝ち点9で暫定6位、17位のボーンマスは今季初勝利を依然として待つ状況となっている。

ボーンマスにとって最初の痛手は、試合前の時点ですでに明らかになっていた。週中の試合でボーンマスの欧州初得点者となったユスティン・クライファートは、レアル・ソシエダ戦を万全の状態で終えられず、マルコ・ローゼ監督によれば「数週間」離脱するという。リヴァプールでは、4人のオランダ人のうち2人、フィルヒル・ファン・ダイクとガクポが先発した。

クライファートはスタンドから、両チームによる見どころの少ない前半を見守った。リヴァプールではドミニク・ソボスライが2本のFKで最も危険な存在となったが、いずれもわずかにコースを欠き、GKジョルジェ・ペトロヴィッチを破るには至らなかった。

前半終了前、先制点に最も近づいたのはボーンマスだった。エヴァニウソンがヒールキックでアリソン・ベッカーをかわしたように見えたが、ブラジル代表GKはその実力を示し、同胞のシュートを極限の反応でゴールライン寸前ではじき出した。

後半に入っても試合の流れに大きな変化はなかった。ボーンマスもリヴァプールも重い展開が続いたが、リヴァプールは徐々に試合に入り込み、ザ・チェリーズの最終ラインに対して圧力をかける場面が増えていった。

後半立ち上がりから15分弱で、ガクポの見事なプレーが先制点につながった。オランダ代表のガクポはタッチライン際で相手2人をかわし、送ったクロスはフロリアン・ヴィルツのもとへ。ヴィルツはシュートを打ち切れなかったものの、イサクがこぼれ球を生かした。0-1となった。

現リヴァプール指揮官イラオラの後任であるボーンマスのローゼ監督は、5枚替えで打開を図った。しかし、そこから危険度が増すことはなかった。試合終了間際にはアレックス・トートが好位置でFKを得たが、シュートは大きく枠を外れた。



