移籍騒動に揺れた慌ただしい1週間の後、コーディ・ガクポがプレーで応えた。リヴァプールのアタッカーは、イプスウィッチ・タウン戦でアレクサンデル・イサクへの2アシストを記録し、大きな価値を示した。レッズはその活躍もあり、昇格組の敵地で0-2の勝利を収めた。

リヴァプールは試合の入りから好調で、あっという間にネットを揺らした。今週、リヴァプール退団の可能性が何度も取り沙汰されていたガクポが、鋭い仕掛けの後にボールをイサクの足元へ正確に送り、イサクが強烈にシュート。ケル・スヘルペンも触れたが、ゴールを防ぐことはできなかった。0-1となった。

その直後、再びゴールが生まれる。今度のガクポのアシストはさらに見事だった。オランダ人アタッカーは足の外側でイサクの走るコースへボールを送り、決定機を演出。スウェーデン代表FWは相手をかわすと、スヘルペンの股下を抜いて流し込んだ。GKはゴールからかなり前に出ており、対応は良くなかった。

こうして試合は、実質的に10分以内で決着した。リヴァプールはその後ペースを落とし、主にイプスウィッチが自陣でボールを失うのを狙った。その形から、アンドニ・イラオラ監督のチームは前半のうちに何度も危険な場面を作った。

ドミニク・ソボスライは2度にわたってペナルティーエリア外から鋭いシュートを放ったが、そのたびにスヘルペンが立ちはだかった。アレクシス・マク・アリスターもミドルシュートを狙ったものの、わずかに枠を外れた。一方で、リヴァプールはイプスウィッチの攻撃にほとんど脅かされなかった。

後半に入ると、両ゴール前で大きな出来事がないまま、試合はやや淡々と進んだ。ソボスライはペナルティーエリア内で倒されてPK獲得かと思われたが、VARによる長いチェックの結果、その前のプレーでオフサイドだったことが判明した。

その間に、リヴァプールでは高額補強のブラッドリー・バルコラもピッチに入っていた。その時点でガクポはやや中央寄りの前線でプレーしていた。しかし、フランス人選手はまだすぐに存在感を示すことはできなかった。もっとも、それは特に必要でもなかった。リヴァプールにとって勝利はすでに手中にあったからだ。0-2で試合終了となった。