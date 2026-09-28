コーディ・ガクポにとって、今回の代表ウインドーはこれで終了となった。27歳のアタッカーは日曜日のセルビア対オランダ戦（1-2）で負傷交代しており、検査の結果、当面はプレーできないことが判明した。そのため、KNVB（オランダサッカー協会）が伝えたところによると、所属クラブのリヴァプールへ戻る。

ガクポはセルビア戦で早い段階からアクシデントに見舞われた。イエローカードが提示されたササ・ルキッチの激しいタックルを受け、アタッカーは痛みを抱えたままピッチに倒れ込んだ。

最終的にガクポはプレー続行を試みたものの、数分後には続行不可能であることが明らかになった。代わってルベン・ファン・ボメルが投入された。

「ガクポは今回の代表ウインドー残り期間では起用できない」と、KNVBは月曜日に発表した。「このアタッカーは日曜日のアウェーでのセルビア戦（1-2）で負傷交代し、所属クラブのリヴァプールへ戻る。ガクポの代替選手は招集されない」

シャビ監督は左ウイングのポジションで、少なくともファン・ボメルとノア・ラングという選択肢を持っている。クリセンシオ・サマーフィルもその位置でプレー可能だ。

リック・エルフリンクによれば、ガクポは「数週間」離脱を強いられる見通しだ。『Eindhovens Dagblad』の同記者によると、これはアイントホーフェンでの検査で判明したという。

オランダ代表は今回の代表ウインドーで、なお2試合を戦う。今週木曜日にテッサロニキでギリシャと対戦し、日曜日にはアイントホーフェンのフィリップス・スタディオンでセルビアを迎える。