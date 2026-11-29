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バイエルンに悪い知らせが続く。コンラッド・ライマーも年内は試合に出場できない見通しだ。

バイエルンが日曜日に発表したところによると、ライマーはHSVとのスコアレスドローに終わった試合で「右足首の腱の脱臼を伴う負傷」を負い、手術を受ける必要がある。離脱期間は『tz／ミュンヒナー・メルクーア』によれば少なくとも3カ月に及ぶ。

ライマーはハンブルクでの試合で、精彩を欠いたレナルト・カルスに代わって52分から出場したが、 打撃を受けて足に強い痛みを訴え、87分に再び交代を余儀なくされた。

試合後、ヴァンサン・コンパニ監督はすでに悪い予感を口にしていた。ライマーの状態について問われたベルギー人指揮官は「良くないように見える」と語った。

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イスマエル・サイバリとハリー・ケインの遠位脛腓靱帯断裂、 ジャマル・ムシアラの筋繊維断裂 、マヌエル・ノイアーの腱の負傷に続き、ライマーの長期離脱もバイエルンにとって痛手となった。忘れたい秋に、また一つ悪い知らせが加わった。

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この4人に加え、現在はアルフォンソ・デイヴィス（筋繊維断裂）、マイケル・オリーセ（打撲）、セルジュ・ニャブリ（筋肉の負傷）も離脱している。ただし、3人とも次のDFBポカール、ヘルタBSC戦でメンバーに復帰する可能性がある。少なくともニャブリとデイヴィスは先週、チーム練習に復帰した。

負傷者が相次ぐなか、バイエルンは最近、成績面でも小さな不振に陥っている。ハンブルクでの0-0は、これで3試合連続の未勝利となった。週半ばにはチャンピオンズリーグのリール戦で、今季初黒星（1-2）を喫した。その数日前にはホームで1.FCケルンと1-1で引き分け、首位の座をドルトムントに明け渡しただけでなく、エースストライカーのケインも重傷で少なくとも3カ月失った。

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ムシアラを巡る議論もバイエルンを揺るがす

さらに、その夜にはムシアラの神経機能障害を巡ってくすぶっていた議論も激化した。監査役会メンバーのカール＝ハインツ・ルンメニゲは『Sky』で 明確に 、ムシアラがかつてのパフォーマンスを取り戻せるかどうかに強い疑念を示した。さらに、その場合には契約を見直す可能性に言及するだけでなく、見直しを強く求めた。

ムシアラは2025年2月にバイエルンとの契約を長期延長し、新たな基本給は報道によると2500万ユーロで、チーム最高給取りとなった。しかし、それ以降は負傷や健康上の問題に繰り返し見舞われている。

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2025年夏のクラブワールドカップで負った足関節脱臼を伴う重度の腓骨骨折が、 今も続く苦難の始まりとなった。