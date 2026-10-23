コンフェデレーションズカップへ回るのか：サンダウンズ、衝撃の敗退でCAFチャンピオンズリーグを去る

南アフリカの王者マメロディ・サンダウンズが、アンゴラのウィリエテを突破できず、CAFチャンピオンズリーグから早期敗退した。ウィリエテは衝撃的な番狂わせでグループステージ進出切符をつかみ取り、第2戦は両チームが1点ずつを分け合う引き分けに終わった。

チフィリ・マシューズが11分にサンダウンズの先制点を挙げたが、49分にFWマボロロがウィリエテの同点ゴールを決め、試合を振り出しに戻すとともに、アンゴラ勢に突破の可能性を残す結果となった。

第1戦はスコアレスドローに終わっており、2試合合計の結果でウィリエテがグループステージ進出を決めた。一方のサンダウンズは、第2戦で先制しながらも試合を決めきれず、大陸選手権からの敗退という大きな打撃を受けた。

これにより、今季のサンダウンズのアフリカ大会参加は終了した。アフリカサッカー連盟（CAF）が、CAFチャンピオンズリーグから敗退したクラブにCAFコンフェデレーションカップでの出場を認めていたプレーオフを廃止したためである。

新制度のもとでは、コンフェデレーションカップ予備2回戦で勝利した16クラブが、チャンピオンズリーグから敗退したチームとの追加の対戦を行うことなく、直接グループステージに進出する。つまりサンダウンズの大陸での戦いは、第2の大会へ移る機会のないまま終わったことを意味する。