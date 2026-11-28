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CAFコンフェデレーションカップのグループステージで、アルメ・ロワイヤルとラジャ・カサブランカが初戦を迎え、対照的な結果となった。アルメ・ロワイヤルは南アフリカのダーバン・シティに3-1で大きな勝利を収めた一方、ラジャはトーゴのASKOカラとスコアレスドローに終わった。

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ラバトのプリンス・ムーレイ・ハッサン・スタジアムで、アルメ・ロワイヤルは序盤から優位に立った。12分、アフメド・ハムーダンがメルヴェイユ・ンドキトの正確なスルーパスを生かして先制点を挙げ、ホームチームの力強い攻撃的な立ち上がりを結果に結びつけた。アルメ・ロワイヤルは最初の数分間にリードを広げる好機を何度も逃していた。

その後もモロッコのチームは攻勢を続け、44分にはハムーダンがペナルティーエリア内から右足でシュートを放ち、再びネットを揺らした。アルメ・ロワイヤルは2-0で前半を終え、南アフリカの相手に後半の厳しい戦いを強いた。

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後半に入ると、ダーバン・シティは50分にカイル・ユルゲンスのパスに詰めたアルー・ドゥンビアのゴールで1点を返し、試合に再び緊張感をもたらした。しかし、アルメ・ロワイヤルは相手の反撃を許さず、83分にコーナーキックからマルワン・エル・ウアドニがヘディングで3点目を決めて勝負を決定づけ、3-1の勝利を手にした。

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ラジャ・カサブランカ対ASKOカラ

一方、カサブランカのムハンマド5世スタジアムでは、ラジャ・カサブランカがグループAの初戦で足踏みした。トーゴのASKOカラを迎えた一戦は0-0の引き分けに終わった。ホームチームは何度も攻撃を仕掛けたものの、主導権をゴールに結びつけることに苦しんだ。

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ラジャは立ち上がりから明確に圧力をかけ、イスマイル・ハフィとアダム・エンナファティが相手ゴールを脅かしたが、GKマナニ・ウロ・ベリがいずれのシュートも阻んだ。トーゴのチームも41分、スレイマン・ウロ・ジャフォの直接フリーキックが左ポストを叩き、あわやホームチームの意表を突くところだった。

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後半、ラジャは先制点を求めて攻勢を強め、マティス・オユスイが何度も存在感を示した。77分にはハフィが至近距離から決定機を迎えたが、トーゴのGKに阻まれた。その後も攻撃は続いたものの、スコアは動かなかった。

終盤もラジャはクロスやペナルティーエリア外からのシュートで圧力をかけ続けたが、ASKOカラの守備陣とGKが試合終了の笛まで無失点を守り抜き、両チームは勝ち点1を分け合った。

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両チームにとってはグループステージの初戦での結果となった。ラジャはエジプトのアル・アハリ、アンゴラのプリメイロ・デ・アゴスト、ASKOカラとともにグループAに入っており、アルメ・ロワイヤルはグループBでダーバン・シティ、タンザニアのアザム、リビアのアル・アハリ・トリポリと争う。

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