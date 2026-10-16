バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督は、キャプテンでありゴールキーパーのマヌエル・ノイアーのコンディションに不透明感が漂う中、明日土曜に行われるライプツィヒ戦でのゴールマウスの人選について明言を避けた。

コンパニは本日金曜に行われた試合前の記者会見で次のように語った。「マヌエルは昨日トレーニングをしていない。つまり、我々は彼の感触を見極め、今日の状態を確認する必要があるということだ。それ以上の情報は持ち合わせていない」

さらにこう説明した。「医師の役割を演じたくはない。負傷箇所は足で、太ももや肩ではないし、長引くものではないだろう。明日戻るのか、来週になるのかは、様子を見るしかない。まずは本人がより良い状態だと感じ、可能になった時点でトレーニングに復帰することだ。そうなればこの段階は終わる」

「スカイ・スポーツ」によると、午後遅くに若手ゴールキーパーのヨナス・ウルビヒをライプツィヒ戦で先発起用する決定が下され、直前のトレーニングも欠席していた40歳のベテラン守護神は同試合を欠場することとなった。

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ノイアーはすでに負傷を理由に、3-3の打ち合いによる引き分けに終わったノルウェーのバイキング戦を欠場していた。その際、コンパニは「マヌは足に痛みを感じているため、今日はトレーニングをしていない」と語っており、その試合でもウルビヒがバイエルンのゴールマウスを守る機会を得ていた。

これは、前節のアウクスブルク戦（2-2）でノイアーが犯した重大なミスの後に起きたことである。彼のミスはブンデスリーガ史上最速の失点を招き、バイエルンのゴールマウスを守り続ける資格があるのかどうかについて、多くの議論を呼び起こした。

なお、バイエルン・ミュンヘンはブンデスリーガで勝ち点11の3位につけており、首位フライブルクとの差は2ポイントとなっている。