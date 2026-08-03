コンパニ、バイエルン・ミュンヘンの3選手に通告：新たなクラブを探せ

ベルギー人指揮官でバイエルン・ミュンヘンの監督を務めるヴィンセント・コンパニが、今季のバイエルンの構想外となる選手のリストを明らかにした。クラブは彼らに対し、明確かつ直接的にその決定を正式に伝えたと強調しており、これは夏の移籍市場が閉じる前にチームを再構築することを目的とした動きである。

コンパニは記者会見の場で、移籍市場におけるバイエルン・ミュンヘンの動向についての最新情報を伝えた。議論はチームの再構築の作業と、今季は起用しない選手を特定することに集中した。

正式に構想外となった3選手

ベルギー人指揮官は、自身とクラブがすでに3人の選手に対し、今季はチームの構想に入らないことを伝えたと明言した。その3人とは、ポルトガル人のジョアン・パリーニャ、オランダ人のサシャ・ボーイ、スペイン人のブライアン・サラゴサであり、彼らは夏の移籍期間が閉じる前にバイエルンからの移籍先を積極的に探している状況となっている。

コンパニは明確な表現でこう語った。「クラブが選手たちと明確にコミュニケーションを取ることは、非常に前向きなことだと思う。かつて選手だった立場として、私自身、所属していたクラブにこうした率直さと明快さを常に望んでいた」

さらにこう付け加えた。「クラブは該当する選手たちに対し、明確で率直な声明を出した。だからこそ、我々はこの方針で完全に一致している。そして何より重要なのは、我々が彼らに最大限の敬意を持って接し、彼らがこれまでクラブに貢献してくれたことを評価しているということだ」

難しい決定にもかかわらず最大限の敬意を

コンパニは、3人の選手の将来が最終的に決着するまで、クラブは彼らに対して敬意と完全なプロフェッショナリズムを持って接し続けると強調し、こう述べた。「我々はこれまで通り、完全なプロ意識を持って彼らと共に取り組んでいく。難しい決定を下すときには、それをすべての人に対して明快かつ率直に説明しなければならない」

そして続けた。「移籍期間が開いている限り、状況はすべての人にとって完全に明確だ。その後については、人生の他のすべてと同じように、どうなるかを見守ることになる。しかし私の最も重要な仕事は、チームを指導し、可能な限り最良の形でシーズンに向けて準備を整え、掲げられた目標を達成することだ」