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バイエルンに悪い知らせが相次いでいる。ビンセント・コンパニ監督はどうか。冷静さを保ち、批判の的となる発言を避けながら、努力が報われると信じている。

コンパニ監督の言葉に触れる前に、まずはその振る舞いを紹介したい。ブンデスリーガの試合後、アウェーチームは通常、できるだけ早く帰路に就きたがる。そのため、監督が定例会見で相手監督の発言を待たずに退席することもある。しかし、コンパニ監督はその機会を与えられながらも、 さまざまな意味で苦い結果となったハンブルガーSVとの0-0 の後、そうはしなかった。

コンパニ監督への質問がすべて終わると、HSVの広報担当者はすでに「お気をつけてお帰りください」と声をかけた。それでも監督は、メルリン・ポルツィンの話を聞くまで待つと譲らなかった。隣に座って計9分間、黙って耳を傾けた。苦しい時だからこそ、コンパニ監督は敬意と冷静さを保ち、どんなに小さな批判の材料も与えまいとしている。そして、2024年夏の就任以来、これほど苦しい時期はなかったかもしれない。

ハンブルクでの試合には、マヌエル・ノイアー、アルフォンソ・デイヴィス、ジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、ジャマル・ムシアラ、ハリー・ケインと、先発候補の7選手が不在だった。 さらに、負傷交代したコンラート・ライマーの状態も懸念される 。加えて、クラブ首脳陣が発端となったムシアラを巡る公の議論もある。バイエルンはHSV戦で3試合連続未勝利となった。コンパニ監督の就任後、これより長い未勝利は経験していない。そのうえ、主将代行のヨシュア・キミッヒが、まったく不要な乱暴行為で一発退場となった。

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コンパニ監督がキミッヒとオリーセに異なる対応を取った理由

では、コンパニ監督の試合分析に移ろう。会見で最初に聞かれたのは、当然ながらキミッヒの退場についてだった。「私がここに来てからの2年半で、同じようなことは一度あった」と監督は切り出した。おそらく念頭にあったのは、10月のバイキング・スタヴァンゲル戦で起きた、マイケル・オリーセの同じくらい愚かな退場だ。当時のバイエルンは、それ以外については基本的にすべて計画通りに進んでいた。

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「あの時は自分の考えをはっきり述べた」と、コンパニ監督はその通りに振り返った。当時、オリーセがボールを投げた行為を「とんでもなく愚かだ」と評していた。キミッヒが髪を引っ張った行為にも当てはまる言葉だろう。 本人でさえ「許されない」と認めている 。しかし、コンパニ監督は現在のチーム全体の状況を踏まえ、オリーセの時とは違って個人への批判を一切避けた。「今のこの時期に、誰か一人を取り上げて世間に格好の材料を与えることは絶対にない。あり得ない」

この数週間、クラブの重鎮であるウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲは、そうした「材料」を十分に与えてきた。レナート・カールへの公の批判や、とりわけムシアラへの疑念がそうだ。同じような状況では、コンパニ監督の前任者であるユリアン・ナーゲルスマンやトーマス・トゥヘルも、時にそうした材料を与えていた。しかし、コンパニ監督にはプレゼントを配る気はなく、重ねられる質問を辛抱強くかわした。

Getty Images

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「いつか成果につながるはずだ。最後には報われなければならない」

同時に監督は、明らかな問題についてチーム内では「明確かつ厳しく」話していると強調した。試合前会見に続き、最近お気に入りの言葉の一つである「バブル」にも再び言及した。「私たちのバブルでは、ただハイタッチをして『わあ、よくやった』と言い合っているわけではない。違う。私たちは率直に話している。ただ、それは内部にとどめる」

HSVのような残留争いのチームとの引き分けは、バイエルンにとって、どんな事情があっても当然ながら失望を伴う。選手の欠場が相次ぎ、先発にはバラ・エンディアイ、ノア・コジョ＝エヴォラ、サシュ・ボエイが入り、長時間にわたって数的不利で戦ったとしてもだ。しかも、HSV戦のバイエルンは特に攻撃面でまったく期待に応えられなかった。枠内シュートはゼロ、xGはわずか0.46。それでもコンパニ監督は、あくまで前向きな面だけを探した。

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「冷静でいれば、こういう時にこそ最も多くを学べる。ウニオン・ベルリンに7-0で勝って、何を学ぶだろうか。ハリー・ケインがうまくシュートを決められるということだ。今こそ学べるし、私たちもそうしている」とコンパニ監督は話した。「このチームが見せている抵抗力、全員が戻ってくるまでに私たちが今築いているものには価値がある」。努力が報われる日を信じているようでもあった。「いつかこのメンタリティーが成果につながるはずだ。成果につながらなければならないし、最後には報われなければならない」

バイエルンにPKはあったのか？ コンパニ監督は審判批判を避ける

HSV戦の終盤には、その姿勢が早くも報われそうな場面があった。 ルイス・ディアスがドリブルでペナルティーエリアに入り、ハンブルクのマルタン・アドリーヌとの競り合いで倒れた 。その瞬間、コンパニ監督らバイエルンのベンチは激しく抗議した。しかし試合後、監督は「PKではなかったし、ルイス・ディアスへのファウルでもなかった」と語った。会見を早々に切り上げず、審判も批判しない。批判の材料を与えまいとしている。

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それでも、重圧は自然と増していく。ボルシア・ドルトムントが日曜日にバイエル・レバークーゼンに勝てば、ブンデスリーガの首位争いでバイエルンに4ポイント差をつける可能性がある。そして火曜日には、冬の中断期間までで最も重要な一戦が待つ。その間にバイエルンがタイトル獲得の可能性を失い得る唯一の試合、2部首位のヘルタ・ベルリンとのDFBポカール・ラウンド16だ。

現在のヘルタは、いわばバイエルンとは対照的な状況にある。今季ここまで公式戦15試合中14試合に勝ち、負傷者も現在は一人もいない。