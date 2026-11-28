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ジャマル・ムシアラの再負傷は、十分に防げた可能性がある。ヴァンサン・コンパニ監督も懸念を示していたという。バイエルンは再び長期間、ムシアラを欠くことになった。

ジャマル・ムシアラに新たな受難が訪れた。ウリ・ヘーネスやカール＝ハインツ・ルンメニゲらバイエルン首脳陣が、 ムシアラの健康状態を巡って公の場で議論を交わした 後、負傷に苦しんできた攻撃的選手は今週、右太ももを再び痛めた。今年中の復帰はないとみられる。

バイエルンは金曜日、ムシアラが再び「当面の間」離脱すると 発表した。 複数のメディアは、離脱期間を4週間から6週間と見込んでいる。しかも、この負傷は防げた可能性があるという。

というのも、『Bild 』と『Sky』がともに報じたところによると、ムシアラは 1.FCケルンとの1-1の試合に途中出場した 時点で、すでに太ももに再び問題を抱えていた。ムシアラは9月の代表戦で同じ箇所を負傷し、その後約2カ月間離脱していた。

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しかし、チームの選手層が手薄だったことに加え、ムシアラの欠神発作を伴う疾患を巡る議論が、 以前のパフォーマンス水準には二度と戻れないかもしれないというルンメニゲの示唆 を受けてさらに大きくなっていたこともあり、ムシアラはチャンピオンズリーグのリール戦にどうしても出場したかったという。

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コンパニ監督はムシアラに懸念を伝えていたという

『Sky』によれば、ケルン戦後のムシアラは炎症反応の数値が上昇していた。ヴァンサン・コンパニ監督はリール戦での起用を懸念し、本人との話し合いでもその思いを伝えたという。それでもムシアラは出場を強く求めた。

今季初黒星となったフランスでの一戦（1-2）で、ムシアラは76分にトム・ビショフとの交代でピッチに入った。そして、残る試合時間の中で負傷が再発したとされる。痛みが強まった後に受けたMRI検査で、厳しい現実が明らかになった。

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これにより、負傷者が相次ぐ攻撃陣から、コンパニ監督は再び重要な戦力を失った。すでにハリー・ケインとイスマエル・サイバリが脛腓靱帯断裂により、2026年の残りの試合を欠場することになっていた。両者は春の大部分も欠場する。

一方、バイエルンは金曜日に明るいニュースも発表した。 10月末と11月初めにそれぞれ筋肉を負傷したセルジュ・ニャブリとアルフォンソ・デイヴィスがチーム練習に復帰し、年末に向けた戦いで再び重要な役割を果たす可能性がある。