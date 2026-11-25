共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

バイエルンU-19は水曜午後、ユースリーグでOSCリールに3-2で勝利した。またしても勝利の立役者となったのは、まだ16歳のFWバスティアン・アソモだ。しかし、負傷者が相次ぐトップチームでは依然として出場機会を得ていない。

アソモはリール戦の開始8分、マイコン・カルドーゾのクロスを至近距離から決め、バイエルンに先制点をもたらした。その後、バイエルンのGKダヴィド・ポダル＝シュティウベがPKをセーブ。16歳の同選手は、水曜夜に行われる両クラブのトップチーム同士の対戦で第3GKを務める。

リールに一度は追いつかれたものの、アソモはイル・ガシが決めたバイエルンの2点目をアシスト。その後、フランク・エグワトゥ・ウズルチュクウが3-1とし、リールは1点を返して2-3とした。バイエルンU-19はユースリーグで5試合を終えて勝ち点7。36チーム中20位につけている。

この試合で2得点に絡んだアソモは、ここ数週間の驚異的な勢いを維持した。バイエルンのリザーブチームで出場した直近のレギオナルリーガ、TSVランツベルク戦とSpVggバイロイト戦では、それぞれ2得点を記録。その間にはドイツU-17代表として3試合で8得点を挙げている。

広告 広告

バスティアン・アソモ、夏のプレシーズンでもバイエルンで存在感

身長1メートル90センチ、ベルリン出身でカメルーンにルーツを持つアソモは、夏のプレシーズンにもバイエルンのトップチームで存在感を示した。親善試合4試合に出場し、2得点を記録。当時、トム・ビショフは「彼はあの年齢にしては本当にすごい」と絶賛していた。

次の試合 LIL UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 FCB 視聴する

現在の選手不足を考えると、ヴァンサン・コンパニ監督がアソモにまったく目を向けていないことは、ますます不思議に映る。 マイケル・オリーセ 、ハリー・ケイン、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、アルフォンソ・デイヴィスはいずれも負傷で欠場している。ジャマル・ムシアラは金曜日の1.FCケルン戦でようやく復帰し、徐々に出場機会を増やしている。ルイス・ディアスは回復後初めてリール戦のメンバーに入ったが、まだ先発の選択肢にはならない。現在、完全にコンディションが整っている実績ある攻撃的選手はレナート・カールだけだ。

一方、アソモはバイエルンのトップチームの公式戦で、初のメンバー入りを待ち続けている。ケルン戦ではクラブ育成のティム・ビンダー（19歳）とノア・コジョ＝エヴォラ（19歳）に出場機会が与えられたが、両者とも期待に応えることはできなかった。リール戦でも2人は再びメンバー入りしている。