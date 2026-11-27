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バイエルン・ミュンヘンに新たな痛手だ。ジャマル・ムシアラが復帰からわずか数日で右太ももの筋肉を負傷し、フィジカルコンディションを取り戻せるのかという懸念が再燃している。クラブ内では、首脳陣が最近、選手の状態や将来について公の場で発言したことをめぐり、議論が起きている。

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バイエルンは金曜日、ムシアラが受けたメディカルチェックの結果、右太ももの筋肉を負傷していることが確認されたと発表した。当面は試合を欠場するとしているが、復帰時期は明らかにしていない。

一方、『スカイ・スポーツ・ドイツ』によると、離脱期間は4週間から6週間と見込まれているが、さらに長引く懸念もあるという。前回の負傷でも当初は4週間の離脱と見積もられていたが、結果的に約8週間にまで延びていたためだ。

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同メディアによれば、今週初めにクラブ本部で行われたバイエルン首脳陣と選手の代理人との会談は、緊張を和らげ、両者の関係に落ち着きを取り戻すことが目的だった。そのうえで、公の場での発言を控え、問題に対処していくことで合意したという。

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しかし、今回の新たな負傷により、選手のコンディションや完全回復までに必要な期間をめぐって、再び疑問の声が上がっている。

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ムシアラは9月24日のドイツ代表対オランダ戦を前にしたウォーミングアップ中に右太ももの筋肉を負傷し、約2カ月間戦列を離れていた。その後、11月20日のケルン戦（1-1の引き分け）で復帰し、先週水曜日にはチャンピオンズリーグでフランスのリールに1-2で敗れた試合に76分から途中出場していた。

また、 『スカイ』によると、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督はリール戦でのムシアラ起用に慎重な姿勢を示しており、選手本人に直接懸念を伝え、無理をしないよう求めていたという。

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だが、ドイツ代表の同選手は、離脱者が相次いでいることや、最近自身を取り巻いていた騒動もあり、出場してチームを助けることにこだわった。

同メディアはさらに、ムシアラがこの騒動によって自らに大きなプレッシャーをかけていたとし、より休養を取っていれば今回の負傷は避けられた可能性もあると伝えている。

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バイエルン・ミュンヘンでは最近、カール＝ハインツ・ルンメニゲ氏やウリ・ヘーネス氏ら首脳陣が、ムシアラの契約や、トップレベルに戻れるかどうかについて言及していた。

こうした発言は一部のチームメイトの反感を買い、ヨシュア・キミッヒはこの問題が公の場で取り上げられたことを批判。「受け入れられないことであり、バイエルンの伝統にふさわしくない」と苦言を呈していた。

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ムシアラは、2025年のクラブワールドカップで重傷を負い、昨シーズンの大半を棒に振って以来、フィジカル面で複雑な課題に直面している。

さらに8月には、意識を失う発作に見舞われたことを受け、神経系の疾患を抱えていることを明かしていた。

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バイエルン・ミュンヘンは、ムシアラの代理人との直近の会談後、選手の健康が最優先であり、回復期間中は全面的にサポートしていくと強調している。