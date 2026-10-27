ドイツの著名なジャーナリスト、マルセル・ライフ氏によると、ヴァンサン・コンパニ監督がバイエルン・ミュンヘンのベンチ脇に戻るまで、まだ数週間かかるという。ベルギー人指揮官は金曜日、クラブの練習施設で倒れ、現在も入院している。

コンパニ監督は先週金曜日、バイエルン・ミュンヘンのU-23チームの練習を見ていた際に倒れた。現場にはドクターヘリまで駆けつけたが、結果的に必要はなかった。

マンチェスター・シティなどでプレーした元選手は、救急車で病院に搬送された。現在も入院中だ。ドイツメディアによると、コンパニ監督はウイルス感染症を患っている。

ライフ氏は、コンパニ監督の回復には数週間ではなく、数カ月かかる可能性があると指摘する。「これは単なる軽い風邪ではない。深刻なことだ。医師である妻がそう教えてくれた。だから憶測はやめよう。普通の風邪でさえ、たいてい心筋に影響を及ぼす。これは深刻なことだ」と語った。

ライフ氏はSport BILDに対し、しばらくコンパニ監督の姿を見ずに済むことを願っているとも語った。「しばらくは彼の姿を見たくないし、彼について何も聞きたくない。静かに回復に専念させてほしい。それが大事なことだ。それ以外は二の次だ。バイエルンは何とかやっていける。はるかに重要なのは、彼が完全に回復して戻ってくることだ」と締めくくった。

ハリー・ケインも月曜日の夜、指揮官に励ましの言葉を送った。バロンドールを受賞したイングランド人選手は、スピーチでコンパニ監督の回復を願った。

バイエルンは現在、ブンデスリーガで首位に立っている。勝ち点はボルシア・ドルトムントと同じだ。両クラブは土曜日の夜に対戦する。