バイエルン・ミュンヘンのビンセント・コンパニ監督が再びピッチサイドに立つまでには、まだ数週間かかるという。ドイツの著名なジャーナリスト、マルセル・ライフ氏が伝えた。ベルギー人指揮官は金曜日、クラブの練習施設で倒れ、現在も入院している。

コンパニ監督は先週金曜日、バイエルン・ミュンヘンのU-23チームの練習を見ている最中に倒れた。救急ヘリコプターもピッチに到着したが、結果的に必要はなかった。

マンチェスター・シティなどでプレーした元選手は、救急車で病院に搬送された。現在も入院している。ドイツメディアによると、コンパニ監督はウイルス感染症を患っているという。

ライフ氏は、コンパニ監督の回復には数週間ではなく、数カ月かかる可能性があると述べた。「これは単なる軽い風邪ではない。深刻なことだ。医師である妻がそう教えてくれた。だから、憶測はやめよう。普通の風邪でさえ、たいてい心筋に影響する。これは深刻なことだ」と語った。

ライフ氏はスポルト・ビルトに対し、しばらくコンパニ監督の姿を見ずに済むことを願っているとも語った。「しばらくは彼を見たくないし、彼について何も聞きたくない。それに類することもだ。落ち着いて回復に専念させてほしい。それが大事だ。それ以外は二の次だ。バイエルンは何とかやっていける。はるかに重要なのは、彼が完全に戻ってくることだ」と締めくくった。

ハリー・ケインも月曜日の夜、指揮官にエールを送った。バロンドールを受賞したイングランド人選手は、スピーチでコンパニ監督の回復を願った。

バイエルンは現在、ブンデスリーガ首位に立っている。勝ち点ではボルシア・ドルトムントと並んでおり、両クラブは土曜日の夜に対戦する。