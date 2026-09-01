バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクターを務めるクリストフ・フロイント氏は、移籍市場最終日にFCバイエルン・ミュンヘンが新戦力を獲得しないことを認めた。一方で放出面ではまだ動きがある可能性があり、49歳の同氏はサシャ・ボエと伊藤洋輝を巡る噂についても言及した。

「新たな加入はない。我々は現在のスカッド、そして今の陣容に非常に満足している。ただ、退団についてはまだ何かが起こる可能性はある」と、フロイント氏はDFBポカールのVfLオスナブリュック戦前の記者会見で語った。

とりわけボエについては、ドイツのレコードマイスターが放出を望んでいるようだ。直近では、この右サイドバックがハンブルガーSVに移籍する可能性があるとの噂が出ていた。さらに、トルコの移籍市場はまだしばらく開いているため、ガラタサライへの再復帰が再び実現する可能性もある。

サシャ・ボエはFCバイエルンで個別トレーニングを行わなければならない

長引く交渉に加え、ボエがヴァンサン・コンパニの構想でまったく役割を担っていないという事実を受け、同選手はすでにチーム練習から「外され」、個別にコンディションを維持しなければならなくなっている。

「サシャは健康だが、現在いくつかの話し合いがあるため、ヴィニー［コンパニ］と本人との調整の上で、個別トレーニングを行うことを決めた」と、フロイント氏はボエへの特別対応について説明した。

一方、伊藤の退団はレコードマイスターでは話題になっていないようだ。最近、アムステルダムのアヤックスへの移籍の可能性に関する報道が出ていたものの、「ヒロキについては差し迫ったことは何もない。私もその噂は読んだが、現時点では何もない。我々は彼がここに残る前提で考えている」と、フロイント氏はこのセンターバックについて語った。

一方で、アルヨン・イブラヒモビッチはアウクスブルクへ向けてバイエルンを離れる。Skyによると、このブンデスリーガのライバルクラブは50万ユーロのレンタル料を支払い、来夏には800万ユーロの買い取りオプションによって20歳の同選手を完全移籍で獲得できるという。さらにバイエルンは、将来的な売却条項も確保した。



