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アントニオ・コンテは本当にユベントスの監督に復帰するのか。その可能性を、今回はコンテ自身が認めた。ナポリに別れを告げることを選んでフリーとなり、マンチェスター・ユナイテッド行きの機会も争うことなく見送ったサレント出身の指揮官は、『Cronache di Spogliatoio』のインタビューで、アリアンツ・スタジアムのベンチに戻る可能性に言及した。

「いつか、あの輪を閉じなければならない」。金曜日に全文が公開されるインタビューの、本日公開された予告でコンテはそう語った。元代表監督にとっても、ユベントスとの物語にはまだ足りないものがあり、できれば幸せな結末を迎えたいと考えていることをうかがわせる。

話題は多岐にわたる。2009年にディエゴが理由で就任を断ったことから、近年、復帰に近づいた2度の機会まで。2019年にはアニェッリがサッリを選び、その後はジュントーリがチアゴ・モッタを選んだ。後者の体制はわずか1年後に終わった。アントニオ・コンテはユベントスに戻る。あとは「適切な機会」を待つだけだ。以下は本人の言葉だ。

「妥協はしない」「バーリの後、2009年の時点でユベントスの監督になれたかもしれない。セッコとは何度も話した。当時の監督はラニエリだった。アタッカーはたくさんいたから、サイドの選手が必要だと伝えた。でも、私が4-2-4で戦うとよく分かっていながら、彼らはディエゴを獲得した。彼らは確約を求めていて、ローマで行われるバルセロナ対マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ決勝に来てほしいと言われた。その会談にはユベントスの監督として臨んだ。そこで、ディエゴは4-3-1-2でプレーしたがっていると言われた。ほかの監督なら誰でも承諾しただろう。でも私は妥協しない。バーリからユベントスへ移るために受け入れることもできたが、私はそういう人間ではない。だからクラブにこう伝えた。 『一人の選手がチームの戦い方を決めるのなら、私はあなたたちにふさわしい監督ではない』。会談を終えた時、ユベントスの監督にはならないと分かっていた」

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すでに2度、復帰に近づいていた――「私とユベントスの関係で興味深いのは、以前にも再び一緒になれたかもしれない時期があったことだ。一度目は彼らがサッリを選んだ時。私はフリーで、結局その後インテルに行った。二度目も私がフリーだった時で、ジュントーリがチアゴ・モッタを選んだ。私はナポリに行った」

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適切な機会が来たら戻る――「ユベントスのファンに会うと、よくこう聞かれる。『いつ戻ってくるの？』。答えは、機会が訪れたら戻るということ。いくつかの状況が重なった時だ。それは難しい。私がフリーで、ユベントスが監督を探している。この二つの状況が重ならなければならないからね」

あの輪を閉じなければならない――「いつか、あの輪を閉じなければならない。1年後か、10年後か、15年後かは分からない。でも、ユベントスに何かを残してきたことは分かっている。簡単ではないだろう。それでも、いつかあの輪を閉じる時が来ると思っている」