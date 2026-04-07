コンテ、イタリア代表監督復帰の可能性に門戸を開く

イタリアサッカー界は、代表チームがワールドカップ本大会への出場権を逃したという大きな衝撃を受け、現在、重要な過渡期を迎えている。 この危機は、サポーターに衝撃を与えただけでなく、イタリアサッカー連盟（FIGC）内部での抜本的な変革への扉を開き、アズーリの将来と国際舞台での可能性について、決定的な疑問を再び投げかけることになった。

決定的な一歩として、ガブリエレ・グラヴェーナ会長が辞任を表明し、組織は全面的な再編の段階に入った。その最優先課題は、ジェンナーロ・ガットゥーゾの後任となる常任監督の人事が決まるまでの間、代表チームの暫定監督を選出することである。

モロッコとセネガルの危機を経て…アフリカは永遠に変わる

アルベロア、レアル・マドリードのスター選手をめぐり窮地に

動画：ライアン・シャルキ、リヴァプール戦で奇妙なプレーで物議を醸す





Getty Images

ナポリのアントニオ・コンテ監督が、イタリア代表監督の最有力候補として浮上した。これは、数年間のブランクを経て国際舞台に復帰する可能性を示す動きだ。

コンテは2014年から2016年にかけて代表監督を務め、2016年の欧州選手権ではベスト8進出を果たしたが、ドイツとのPK戦の末に敗退した。この実績が、イタリアサッカー連盟内での支持を得る上で有利に働いている。

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、ナポリの会長であるアウレリオ・デ・ロレンティスは、特に6月22日に予定されている選挙でジョヴァンニ・マラッジョがイタリアサッカー連盟の新会長に選出された場合、今夏のコンテの退任を容認する可能性があるという。

フリー移籍…レアル・マドリードとバルセロナの2選手がゴールデン・ラインナップのトップに

動画｜アブ・トレイカ、サラーの退団について衝撃の告白…クロップを例に挙げる

惨事の後…イタリア代表監督に意外な人物が浮上

コンテ監督は代表監督就任の可能性に門戸を開き、ナポリでの自身の将来については依然として議論の余地があることを強調した。リーグ戦でミランに勝利した後、彼は次のように語った。 「昨シーズンの終盤、メディアが私のユヴェントス移籍について報じていたことを忘れてはならない。メディアは何かを書く必要があり、当然ながら私の名前が候補リストに挙がるのも自然なことだ。もし私が連盟会長なら、いくつかの理由から自分の名前を候補者リストに加えるだろう」

さらに彼はこう付け加えた。「私はイタリア代表で仕事をしたことがあり、その雰囲気はよく知っている。自国を代表することは比類のない名誉だ。しかし、ナポリとの契約にはあと1年残っており、シーズン終了後に会長と話し合うつもりだ」

またコンテは、ワールドカップ予選敗退後のイタリアサッカーの状況について触れ、「もしボスニアとのPK戦の末に勝ち抜いていたら、人々は偉大な功績や美しいサッカーについて語っていただろう。しかしこのスポーツでは、結果がすべてだ。3大会連続でワールドカップを逃した今、真剣な対策が必要だ」と語った。

さらに彼はこう続けた。「私が代表監督だった頃、多くの議論はあったが、クラブからの支援は乏しかった。今は事態は悲惨だが、どんな惨事にも救い得るものは必ずある。状況が変わらなければ、予選通過の有無にかかわらず、現状は変わらないだろう。誰もが代表に関心を持っているのだから、真の措置を講じなければならない」。

Getty Images