コンテ、イタリア代表監督就任について改めて見解を示す

イタリアのサッカー界は、ワールドカップ本大会出場を逃したという大きな衝撃を受け、極めて複雑な過渡期を迎えている。この危機は、サッカー連盟内部での抜本的な変革への道を開き、アズーリの将来について決定的な疑問を再び投げかけている。

注目すべき展開として、ガブリエレ・グラヴェーナがイタリアサッカー連盟会長を辞任することが確定し、組織全体が全面的な再編の段階に入った。その最優先課題は、ジェンナーロ・ガットゥーゾの後任となる常任監督の人事が決まるまでの間、代表チームの暫定監督を選出するという危機である。

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日曜日の報道によると、アントニオ・コンテ氏がイタリア代表監督の最有力候補として浮上しており、これは数年ぶりの国際舞台への復帰となる可能性がある。

56歳のアントニオ・コンテは、ナポリとの契約が2027年6月まで残っているにもかかわらず、キャリア2度目となるこの任務を引き受けることに対し、明らかな意欲を示している。

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、クラブ会長のアウレリオ・デ・ロレンティスは、特に6月22日に予定されている選挙でジョヴァンニ・マラッジョがイタリアサッカー連盟の新会長に選出された場合、来夏のコンテの退団を容認する可能性があるという。

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惨事の後…イタリア代表監督に意外な人物が浮上

コンテ氏は2014年から2016年にかけてイタリア代表を指揮した経験があり、2016年の欧州選手権ではベスト8に進出したものの、ドイツ代表とのPK戦で敗退した。この実績が、イタリアサッカー連盟内での幅広い支持を後押ししている。

関連して、6月の親善試合ではシルヴィオ・バルディーニ氏が暫定監督に就任する見込みで、同月末または7月初旬に、連盟会長選挙終了後に正式な監督が発表される予定だ。

また、マッシミリアーノ・アッレグリやロベルト・マンチーニといった他の候補者の名前も挙がっている。 しかし、アッレグリがミラン残留を固持していること、またマンチーニが2023年にサウジアラビア代表監督に就任するという突然の退任を巡る論争が、イタリア代表の近現代史において最もデリケートな時期の一つに、コンテが監督の座に復帰する可能性を高めている。

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