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アントニオ・コンテ体制の2年間、ナポリは選手の獲得と給与に計6億7000万ユーロ超を費やし、移籍市場への投資は約3億7000万ユーロに上った。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、数字は2026年6月30日締めの決算から明らかになった。

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アントニオ・コンテがナポリを率いた2シーズン、アウレリオ・デ・ラウレンティスが率いるクラブは多額の資金を投じた。選手の獲得費と給与を合わせた2シーズンの総額は6億7000万ユーロを大きく超え、チームの補強に約3億7000万ユーロ、給与総額に3億1000万ユーロ超を費やした。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、これらの数字は2026年6月30日に終了した会計年度の決算から明らかになった。これにより、サレント出身の指揮官がカンパニア州で過ごした期間の財務面への影響を詳しく分析できる。

コンテ体制の2シーズンは、ナポリにとってクラブ史上4度目となるセリエA優勝を2024-25シーズンに達成し、翌シーズンには2位に入るなど、スポーツ面でも大きな成果を収めた。この結果を得るため、クラブは移籍市場で積極的に動き、指揮官に多額の資金を用意した。この戦略は過去最高規模の投資につながった一方、クラブの財務運営におけるコスト負担も必然的に増大させた。

移籍の動きを見ると、ナポリがコンテ体制の2シーズンで新戦力の獲得に費やした総額は3億6700万ユーロに上る。内訳は2024-25シーズンが1億5200万ユーロ、2025-26シーズンが2億1500万ユーロだった。投資額が大きく増える一方、選手の売却による収入は約2億2300万ユーロ。獲得費と売却収入の差額は1億4400万ユーロの赤字となり、選手の放出で賄えたのは補強費の一部にとどまった。

財務にさらに影響したのは、チーム運営にかかる主要な支出の増加だ。給与総額は最初のシーズンの1億4200万ユーロから、2025-26シーズンには1億7200万ユーロに増えた。減価償却費も増加し、1億1100万ユーロから1億2800万ユーロに上昇した。これらの数字は、チームの経済的価値が徐々に高まり、最高レベルで戦えるチームを築くためにクラブが負う財務上の負担も増していることを示している。

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給与と減価償却費を合わせたチームのコストは、2024-25シーズンに2億5300万ユーロに達し、翌シーズンには3億ユーロにまで増えた。クラブの収入に対する割合も極めて高く、この2項目は各シーズンの売上高のそれぞれ87％、78％を占めた。それでも2026年の決算は黒字となった。セリエAとImgの契約もこれを可能にし、収入を過去最高水準に押し上げた。ただし、コストの増加は次の移籍市場でナポリが動ける余地にも影響を及ぼした。

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前任のルチアーノ・スパレッティ体制と比較すると、コンテ体制の2年間に行われた投資の規模がさらに鮮明になる。現在ユヴェントスを率いるスパレッティがナポリの指揮を執った2シーズン、クラブが選手獲得に費やした総額は1億900万ユーロで、売却によって9100万ユーロを得ていた。運営コストの面でも違いは明らかだ。2021-22シーズンの給与と減価償却費の合計は2億ユーロを超えておらず、その後のシーズンに比べて財政的な負担は明らかに小さかった。

投入した資金に対する競技成績を見ても、両監督の違いは表れていると『ガゼッタ・デロ・スポルト』は指摘する。スパレッティ体制では、リーグ戦で獲得した勝ち点1につきナポリが費やした額は約230万ユーロだった。一方、コンテ体制では勝ち点1につき350万ユーロに上昇した。チームを上位にとどめるために必要な投資が増えたことを示す数字だ。もちろん、この比較では、それぞれの時期の経済状況やクラブが採用した戦略の違いも考慮する必要がある。

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もう一つ注目されるのは、スパレッティ体制からコンテ体制にかけてナポリが実現した主な選手売却だ。金額面で最も大きかったのは、クヴィチャ・クヴァラツヘリアとヴィクター・オシムヘンの移籍で、売却額はそれぞれ8000万ユーロ、7500万ユーロだった。両選手はトスカーナ出身のスパレッティが率いた時期に高いパフォーマンスを見せ、2023年のセリエA優勝の立役者となった。コンテがナポリでクヴァラツヘリアを指導できたのは最初の6カ月間だけで、オシムヘンはそのチーム構想に入らなかった。それでも両選手の移籍は、その後の補強を支える重要な収入をクラブにもたらした。

この2人のFWの売却収入が、直近2シーズンの補強費の重要な部分を賄った。コンテ体制の2年間の収支からは、近年を大きく上回る投資を行い、セリエAとイタリア・スーパーカップの優勝も果たした戦略が浮かび上がる。一方で、その選択に伴う経済的な負担も明白だ。給与と減価償却費が大幅に増え、資金の管理には一層の注意が必要になった。ナポリにとって今後数年間の課題は、クラブが達成した財務の均衡を損なわずに、高い競争力を維持することだ。