コンデがヤマルに反論：「ノミネートなんて意味がない。ムバッピとプレーするのが楽しい」

フランス代表DFジュール・コンデは、チームメイトのラミン・ヤマルについて「野心家で、いつも率直に意見を述べる選手」と評価。同時に、大会で優勝候補と目されること自体に意味はないと語った。

コンデは記者会見で、今回のフランス代表が史上最強かと問われると「それは難しい質問だ。私はここ5年間、このチームでプレーできて幸せだ。今回のメンバーは若く、年齢が近いのでコミュニケーションはスムーズだ」と語った。

また、ラミン・ヤマルがスペインをW杯最有力候補と発言したことについて、コンデはこう語った。 「彼をよく知っている。彼は強い選手で、野心的な若者だ。思ったことをそのまま言うタイプだ。だが、大会で優勝候補に挙げられても、それほどの意味はない。スペインとの最近の対戦はうまくいかなかったが、そのことは頭に入れている」。

パラグアイ代表が全力で挑んでくると思うかとの質問には、「特にそうは思わない。どのチームもスタイルが異なる。パラグアイは守備堅いが、攻撃力も備えている。難しい試合になるが、個の対決で上回りたい」と語った。 「特にそうは思わない。どの代表チームもそれぞれ異なるからだ。パラグアイは守備的なチームだが、攻撃力もあり、我々にダメージを与えるだけの質を備えていることは分かっている。複雑な試合になることは認識しており、マンツーマンの局面でも自分たちのプレーを貫かなければならない」。

高温については「暑さは疲労を強めるが、私たちは適応している。回復と水分補給を徹底すれば問題ない。個人としては体調は良好だ」と語った。

自身への批判については「世間の声は読んでいない。気にもならない。自分に自信があり、チームに貢献できる。スウェーデン戦が最高だったかは考えていない」と語った。

現在のフランス代表の最大の特徴については、「僕たちは一緒にプレーすることを楽しんでいる。特に前線の4人はそうだ。喜びの表現や互いに交わす言葉もそうだ。チームとしての調和と結束は重要であり、今の僕たちにはそれが備わっている」と語った。

キリアン・エムバペの役割については「彼はキャプテンとしてチームを引っ張る。同じピッチに立てて幸せだ。みんなの声を聞き、模範を示す。その影響力は極めてポジティブだ」と語った。

チームメイトのマイケル・オリセについては「彼は素晴らしい人物だ。少し控えめかもしれないが、チームに溶け込んでいて、よく笑う」と語った。