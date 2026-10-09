「自分たちの歴史を少し見失ってしまったクラブは数多くある。 そうしたクラブの一つに行って、その過去を呼び覚まし、再び輝かせたい」。 The Athleticの最新インタビューでアントニオ・コンテが発したのは、明確なメッセージだった。この言葉を受け、レッチェ出身の指揮官が描いた人物像に当てはまる“ビッグクラブ”はどこなのか、早くも候補探しが始まっている。その候補はイタリアにも及んでおり、Snai とSisal のベッティングアナリストによれば、コンテの最有力候補はユヴェントス復帰で、オッズは3.50倍。背景にはミランの存在もある。栄光に満ちた過去に比べ、現在は明らかに精彩を欠くもう一つのビッグクラブであり、この可能性には12.00倍のオッズが付いている。

ただ、セリエAだけではない。「自分たちの歴史を見失ったクラブ」という表現が真っ先に連想させるのはイングランドで、とりわけマンチェスターのユナイテッドだ。コンテがレッドデビルズのベンチに座る可能性には6.00倍のオッズが付いている。さらにブックメーカーはロンドンにも目を向けており、他にも2つの復帰の可能性がある。トッテナム は12倍、チェルシーは16倍。アントニオはチェルシーでプレミアリーグ制覇も成し遂げている。