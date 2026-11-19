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昨日、アントニオ・コンテが、早いか遅いかはともかく、ユヴェントスの指揮官に復帰したいという思いを口にした。その言葉は、ユヴェントスを取り巻く世界に文字通り激震を走らせた。インタビュー全文の公開は金曜日だが、予告だけでユヴェントスのファンは騒然となった。ファンの間では以前から、現在ルチアーノ・スパレッティの下で浮き沈みの激しいチームの将来像を巡って意見が分かれている。

さらに、監督の立場が時折、少なくとも報道陣やファンから厳しく問われる状況では、実績の大小を問わず、さまざまな監督の名が候補として浮上する。自ら売り込む者もいれば、情報収集のためのちょっとした会話を交わす者もいる。その一人が、現在はアラビアにいるものの、欧州サッカーへの復帰を望むシモーネ・インザーギかもしれない。名前は数多く挙がるが、監督の座は一つしかない。それでも『トゥットスポルト』によれば、CEOのジョヴァンニ・カルネヴァーリは、すでに方針をかなり明確に定めている。

コンテの言葉： まずは話を少し戻そう。アントニオ・コンテは、次の言葉で何を伝えようとしたのか。「遅かれ早かれ、あの輪を閉じなければならない。1年後か、10年後か、15年後かは分からない。だが、自分がユヴェントスに何かを残したことは分かっている」サレント出身の監督は、長く望んできた指揮官の座に就く可能性がようやく見えてきた今、再び自身の名を候補に挙げた。その座を何年も前に離れた決断を悔やんでおり、再建の道のりで自らの名と再び強く結び付けられる可能性もある。

実際、『Cronache』のインタビューでより重要なのは、復帰に前向きな姿勢そのものより、復帰が実現する条件を語った部分だ。「ユヴェントスのファンに会うと、よく『いつ戻ってくるの？』と聞かれる。私の答えは、機会が訪れ、いくつかの状況が重なったときに戻る、というものだ」。そして6月には、その条件がすべてそろう。ユヴェントスの監督の座が空く可能性があり、コンテはフリーとなり、自分の構想に合わせて選手層を変えることもできる。

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インザーギの名前：『トゥットスポルト』によると、コンテの発言に対するユヴェントス周辺の反応は、いつものように分かれた。かつてチームを率いた指揮官の復帰を熱望する人々がいる一方、チャンピオンズリーグ出場権争いに踏みとどまろうとするチームに圧力をかけるこのタイミングでの発言は不適切で、チームのためにならないと考える人々もいる。そしてジョヴァンニ・カルネヴァーリ自身も、現時点では思いが揺れている。理想とするのは、クラブと歩みを共有でき、メディアを通じた発言を巡って対立せずに済む、クラブの方針を重んじるタイプの監督だからだ。その意味で、シモーネ・インザーギがアル・ヒラルを離れ、欧州またはイタリアに戻りたがっているという噂は、CEOにとって最も好ましいものだ。『トゥットスポルト』によれば、カルネヴァーリはコンテと元インテル監督を比べた場合、ピアチェンツァ出身のインザーギのようなタイプを好むという。

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スパレッティは？：だがカルネヴァーリは何よりも先に、現在に関する、はるかに具体的な方針を定めている。現時点でルチアーノ・スパレッティと別れる可能性も、その意思もない。トスカーナ出身の監督は、ジェノアに喫した今季最悪の敗戦の後、すでに無条件の信頼を得ている。続くヴェネツィア戦とコモ戦でも壊滅的な事態が起きない限り、シーズン終了まで指揮を執り続け、最終的にチャンピオンズリーグ出場権を獲得できるかどうかで評価される。

将来についてのあらゆる議論や、結果を出した場合でも監督を交代する可能性は、シーズン終了後にのみ検討される。スパレッティが移籍市場での動きやクラブの決定を繰り返し批判していることも、ユヴェントスのCEOは完全には受け入れていない。そのため、いずれにせよ検討は必要になる。その結論はスパレッティの続投か、それともコンテかインザーギへの交代か。今、答えを出せるのはピッチ上の結果だけだ。